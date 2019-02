CÂMBIO-Euro é derrubado por novos temores de dívida na Europa

Por Tamawa Desai

LONDRES, 8 de novembro (Reuters) – O euro tinha ampla queda

nesta segunda-feira, devido a novas preocupações sobre a dívida

de países periféricos da zona do euro, enquanto fortes dados

sobre o emprego nos Estados Unidos apoiavam o dólar.

Passada a decisão do Federal Reserve de iniciar mais

estímulos monetários, os problemas de endividamento da zona do

euro parecem ter resurgido no radar dos operadores.

“Agora que o QE (‘quantitative easing’) pelo Fed se tornou

um fato, o mercado está prestando atenção em outros fatores que

foram ofuscados antes da reunião do Fed”, disse Roberto

Mialich, estrategista de câmbio do Unicredit em Milão.

“Também, os dados mais fortes que o esperado sobre o

emprego nos EUA gerou mais ajustes de posições e realizações de

lucros no euro. Eu vejo uma consolidação do euro entre 1,38 e

1,40 dólar durante a semana.”

Segundo Mialich, pode haver cautela para comprar dólares

antes da cúpula do G20 em Seul neste fim de semana.

O euro chegou a cair 1 por cento, para a mínima de 1,3906

dólar . Às 9h23 (horário de Brasília), a moeda europeia

perdia 0,97 por cento.

O spread entre os rendimentos dos bônus irlandeses de 10

anos e os bônus alemães aumentaram nesta segunda-feira,

enquanto os investidores miravam um leilão de bônus por

Portugal nesta semana.

O índice do dólar , que mede o desempenho da divisa

norte-americana frente às principais moedas, subia 0,66 por

cento. Na sexta-feira, foram divulgados dados mais fortes que o

esperado sobre o emprego nos EUA.