CÂMBIO-Dólar tem 2a queda seguida com perspectiva de ingressos

Por José de Castro

SÃO PAULO, 21 de dezembro (Reuters) – O dólar marcou a

segunda queda consecutiva ante o real nesta terça-feira, atento

a perspectivas de mais ingressos no curto prazo e ao otimismo

no exterior.

A moeda norte-americana caiu 0,59 por cento, a 1,698

real na venda, ampliando a desvalorização desde sexta-feira a

0,99 por cento.

“Tem player achando que o Banco Central vai mesmo subir o

juro em janeiro, e acredito que já tem muito investidor se

adiantando a esse movimento e trazendo dólares para o Brasil”,

afirmou Moacir Marcos Júnior, operador de câmbio da Interbolsa

do Brasil.

Júnior ponderou, contudo, que caso haja uma elevação da

Selic nos próximos meses “certamente esse aumento deve vir

acompanhado de alguma medida do governo para evitar uma

valorização robusta do real”.

A taxa básica de juros brasileira está atualmente em 10,75

por cento, bem acima da praticada em economias desenvolvidas, e

os agentes vêm remontando apostas de que o BC deve elevar a

Selic em janeiro para barrar a inflação.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)

–medida oficial do governo para mensurar a inflação–, por

exemplo, acumulou avanço de 5,25 por cento em 2010 até

novembro, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE).

As operações locais acompanharam ainda o bom desempenho das

bolsas de valores norte-americanas, que testavam novas máximas

em dois anos, em meio a notícias corporativas e de fusões e

aquisições.

O índice Standard and Poor’s 500 subia 0,6 por cento

no final da tarde, o que dava vigor para que o Ibovespa

ganhasse 1,6 por cento no mesmo horário. Mais cedo, o principal

índice europeu de ações renovara o pico em 27 meses.

No segmento global de moedas, contudo, as oscilações era

mais tímidas, com o dólar ganhando terreno ante o euro e

uma cesta de divisas após a agência de classificação de

risco Fitch colocar o rating soberano da Grécia em observação

negativa [ID:nN21268627].

(Edição de Nathália Ferreira)