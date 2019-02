CÂMBIO-BC faz dois leilões, mas dólar cai à mínima em 9 meses

(Texto atualizado com mais detalhes e comentários de

profissional do mercado)

Por José de Castro

SÃO PAULO, 10 de setembro (Reuters) – O dólar terminou a

semana na menor cotação em nove meses, marcando a oitava baixa

seguida frente ao real, em meio ao ambiente mais favorável ao

risco no exterior.

A moeda norte-americana caiu 0,17 por cento, a 1,720

real na venda, mesmo com dois leilões de compra de dólar no

mercado à vista feitos pelo Banco Central. Esta foi a terceira

sessão consecutiva em que o BC atuou duas vezes.

“O mercado lá fora está com apetite por risco, e isso foi

mais forte que os leilões”, disse o operador de uma corretora

paulista, que pediu anonimato.

Mesmo com a agenda fraca, o viés nos mercados externos era

favorável a ativos considerados de mais risco, com redução dos

temores de uma nova recessão global.

Dados na China ampararam tal visão. As importações do país

saltaram 35,2 por cento em agosto sobre o mesmo período do ano

anterior, superando a alta de 22,7 por cento de julho e as

previsões de 26,1 por cento no mercado [ID:nN10242719].

A reação de investidores foi positiva, principalmente

porque o número indica fortalecimento da demanda chinesa,

considerada um dos principais motores do crescimento global.

Assim, as bolsas de valores nos Estados Unidos subiram,

mesmo movimento das commodities e do euro . Moedas

de perfil semelhante ao real, como o dólar australiano e

o canadense , se valorizaram.

A sequência de quedas do dólar no mercado doméstico, a

maior desde junho do ano passado, ocorreu mesmo com as compras

duplas de dólar pelo Banco Central. Segundo profissionais do

mercado, a perspectiva de ingressos de recursos tem

prevalecido.

“A gente até esperava que o BC atuasse mais fortemente,

comprando mais. Mas os dados lá fora têm vindo melhores e desse

jeito está difícil o dólar cair”, acrescentou o operador.

Analistas do BNP Paribas no Brasil apontaram, em relatório,

que “o diferencial no crescimento e o ‘carry trade’ favorável

são dois elementos que amparam essa visão” de força do real.

(Edição de Daniela Machado)