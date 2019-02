CÂMBIO-Antes de eleição, dólar segue exterior e cai a R$1,68

Por Silvio Cascione

SÃO PAULO, 1o de outubro (Reuters) – O dólar caiu a 1,68

real nesta sexta-feira, estabelecendo um novo recorde de baixa

dos últimos dois anos, com a manutenção da tendência global de

desvalorização da moeda norte-americana.

A moeda norte-americana caiu 0,65 por cento, para

1,681 real –menor patamar de fechamento desde 3 de setembro de

2008. No ano, o dólar tem queda de 3,56 por cento.

No exterior, o euro subia 1,1 por cento às 16h30,

acima de 1,37 dólar. A maioria das moedas tem se fortalecido

ante o dólar por causa da expectativa de que o Federal Reserve

terá de adotar mais estímulos para a economia.

Dados sobre confiança, indústria e inflação divulgados

nesta sessão reforçaram essa tese. Integrantes do Fed, como

William Dudley e Charles Evans, também sinalizaram apoio a um

aumento da oferta monetária [ID:nN01104287] [ID:nN01292453].

Já na China, o índice oficial das fábricas subiu de 51,7

para 53,8 em setembro e a medida das manufaturas feita pelo

HSBC mostrou forte alta [ID:nN01177835].

No Brasil, a queda do dólar tem sido facilitada pela

ausência de novas medidas do governo contra a valorização do

real.

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, e o presidente do

Banco Central, Henrique Meirelles, vêm indicando a

possibilidade de compras de dólares pelo Fundo Soberano e mais

taxação sobre o capital estrangeiro, mas por ora a política se

restringe a dois leilões diários do BC no mercado.

O discurso das autoridades conseguiu sustentar o dólar

acima de 1,70 real na maior parte de setembro, apesar do

expressivo fluxo de dólares pela oferta de ações da Petrobras

. Mas, com a proximidade das eleições, o mercado

considerou improvável que mais medidas pudessem ser anunciadas

e abriu caminho para a queda do dólar.

“Ganhamos uma sobrevida, porque pode ter segundo turno.

Isso fez com que o mercado visse que, mesmo rompendo a barreira

de 1,70 real, o governo estava de mão atada”, disse Tarcísio

Rodrigues, diretor de câmbio do banco Paulista.

Ao longo da semana, profissionais também atribuíram o

rompimento do piso de 1,70 real a uma antecipação de entradas

por conta de um eventual aumento da tributação sobre capital

estrangeiro, além da pressão provocada pelas posições vendidas

de mais de 16 bilhões de dólares dos estrangeiros nos mercados

futuros e de cupom cambial (DDI).

Nesta sessão, o volume de operações registradas na clearing

(câmara de compensação) da BM&FBovespa foi de 2,6 bilhões de

dólares até poucos minutos antes do fechamento. A média no mês

passado era de aproximadamente 3 bilhões de dólares.

(Edição de Daniela Machado)