Camaro com adesivos da Unick Forex é apreendido no Rio Grande do Sul

Angelo Pavini, da Arena do Pavini

Por Angelo Pavini, da Arena do Pavini

Um Camaro foi recolhido pelos Agentes de Trânsito de Canoas, no Rio Grande do Sul, na manhã desta quinta-feira (5). Ele estava trafegando pela Avenida Inconfidência quando foi abordado pelos policiais, segundo a AgênciaGBC.com. O carro, cuja versão nova custa mais de R$ 300 mil, tinha adesivos nos vidros e laterais fazendo propaganda da Unick Forex, empresa gaúcha que prometia ganhos de 100 por cento em seis meses e está sem pagar os investidores há quase dois meses.

As dívidas do veículo ultrapassam o valor de R$ 5 mil. Na lista, estão diversos licenciamentos. O Camaro foi levado para um depósito do Detran.

Essa notícia foi publicada originalmente no site Arena do Pavini.