Câmara não espera por Guedes; bolsonaristas divididos e tudo para ler hoje

Câmara encaminha reforma Tributária própria para reforçar independência

Texto do líder do MDB, Baleia Rossi, deve ser votado ainda nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça

Manifestação racha empresários pró-Bolsonaro

Uma parte diz que elas são loucura. Já Luciano Hang está convocando as pessoas para os protestos, diz Mônica Bergamo, na Folha de S. Paulo

Liberação de fuzis no Brasil é insignificante para a Taurus, diz analista

As ações dispararam após a companhia revelar que há uma fila de 2 mil clientes à espera de um fuzil. Peso na receita seria de no máximo 4%

Capital estrangeiro nas aéreas a um passo da aprovação

Após aval da Câmara dos Deputados ontem, o Senado deve votar nesta quarta a lei que permite a multinacionais do setor de aviação controlar empresas locais

Guerra comercial afeta 75% das empresas dos EUA na China

O impacto foi maior para os fabricantes, com 81,5% afetados pelas tarifas americanas e 85,2% pelas tarifas chinesas, diz pesquisa

Companhias aéreas chinesas pedem indenizações a Boeing pelo 737 MAX

Informação foi divulgada pela imprensa estatal chinesa em um momento de escalda na guerra comercial entre China e Estados Unidos

Política e Mundo

Maia diz que não aceitará ataques do Executivo contra Legislativo

Presidente da Câmara evitou responsabilizar o presidente Jair Bolsonaro pelo comportamento, mas disse que ele dá “sinais trocados”

Governo está reavaliando decreto de armas e permissão de fuzis

Um dos pontos que poderá ser alterado é a permissão para que civis com porte de armas possam adquirir fuzis

PSL não fecha apoio oficial a protesto mas libera filiados para participar

Presidente do partido afirmou que manifestações não tem “sentido” e Bolsonaro decidiu não ir, mas parte dos deputados vai e está convocando apoiadores

“Não vou sair do partido”, diz Janaina Paschoal sobre PSL

Deputada saiu do grupo no WhatsApp do PSL paulista e disse que colegas estavam “sendo cegos”

Partido de Mandela começa novo governo pressionado na África do Sul

Liderado por Cyril Ramaphosa, ACN tem que lidar com escândalos de corrupção e desemprego que passa dos 27%

Enquanto você desligou

Te cuida, Zara: de olho nos geração Z, varejista lança aluguel de roupas

Americana Urban Outfitters lança serviço que permite escolher seis roupas por mês por 88 dólares, reforçando tendência que privilegia o uso à posse

Cortar juro seria sinal importante, mas é prematuro, diz dirigente do Fed

Taxa básica de juros da economia dos EUA está em 2%, nível considerado neutro

Walmart vai eliminar no Brasil venda de ovos de galinhas confinadas

Mais de 100 empresas já anunciaram políticas nesse sentido no Brasil, entre elas McDonald’s, Burger King e Unilever

Amazon, Apple e Google lideram ranking das ações estrangeiras na B3

Investimento nessas empresas pertence a universo restrito, com operações exclusivas para investidores qualificados, que possuem capital acima de R$ 1 mi

Scania anuncia investimento de R$ 1,4 bilhão no Brasil

O aporte será aplicado no desenvolvimento de novos produtos em São Bernardo do Campo

Carrefour é condenado em R$ 1 milhão por assédio moral

De acordo com a ação, havia uma meta diária de venda de gasolina aditivada e quem não a atingia era forçado a situações vexatórias

Agenda

Nesta quarta-feira (22), no Brasil serão divulgados o valor do Fluxo Cambial Estrangeiro e a Receita Tributária Federal referentes a abril. Na Zona do Euro, acontece o discurso de Draghi e Praet, ambos membros do BCE. Nos Estados Unidos, serão divulgados os relatórios de Juros de Hipotecas de 30 anos MBA, o Índice do Mercado Hipotecário e os Pedidos de Refinanciamento Hipotecário. Além disso, serão divulgados os dados sobre os estoques e as importações de Petróleo Bruto, os estoques de Petróleo em Cushing e a produção de Combustível Destilado e de gasolina. E, também nos EUA, acontecem os discursos de Williams, de Bullard e de Bostic, do FOMC.