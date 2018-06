Calote no Fies e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (27) para começar o dia bem informado.

Calote no Fies preocupa. O governo enfrenta problemas de inadimplência do Fies, tanto no formato antigo quanto no novo modelo. Segundo o jornal Valor Econômico, são 453 mil contratos em atraso e um total de R$ 10 bilhões de dívida.

O isolamento de Fachin no STF. A sessão extraordinária desta terça-feira deixou claro o isolamento do ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato. De acordo com o jornal O Estado de SP, Fachin sofreu uma série de derrotas, entre elas o habeas corpus concedido ao ex-ministro José Dirceu, algo contra sua vontade.

CMN: meta de inflação para 2021 cai para 3,75%. Metas de inflação para 2019 e 2020 foram mantidas, respectivamente, em 4,25% e 4%, também com intervalo de tolerância de 1,5 ponto para cima ou para baixo.

Política e Mundo

Economia brasileira está crescendo novamente, diz vice-presidente dos EUA. Mike Pence disse que Brasil e EUA estão unidos por princípios democráticos e lembrou que seu país foi o primeiro a reconhecer a independência do Brasil.

Brasil e EUA assinam acordo de céus abertos entre os países. Acordo estabelece que abertura ou fechamento de novas rotas áreas entre Brasil e Estados Unidos passarão a ser livres, de acordo com a decisão das empresas.

BB e BID anunciam primeira fase de parceria para financiamentos verdes. Recursos serão aplicados em direitos humanos e risco socioambiental, finanças verdes e mensuração de impactos econômicos, sociais e ambientais de crédito.

Trump ameaça Harley-Davidson por realocar produção à UE no exterior. Em tuíte, presidente norte-americano diz que a marca “nunca deveria ser construída em outro país”.

Enquanto você desligou…

Salários do alto escalão das grandes empresas são divulgados. Depois de quase uma década de disputas judiciais, as informações foram liberadas nesta segunda-feira no site da CVM.

Conselho do Bradesco aprova recompra de até 15 milhões de ações. Programa começa nessa quarta-feira (27) e vai até 26 de junho do próximo ano.

Webmotors, do Santander, fecha com a Estapar e adquire 51% da LOOP. Transação, cujo valor não foi revelado, deve beneficiar revendedoras de automóveis interessadas em recompor estoques e consumidor que quer vender carro.

Suzano vai emitir R$ 4,68 bi em debêntures para pagar aquisição da Fibria. Empresa informa que já contratou o respectivo hedge para todo volume objeto da emissão de debêntures informada, com custo de 5,74% ao ano em dólares.

Enel fará adiantamento para futuro aumento de capital de R$ 900 mi. Valor faz parte do aporte de R$ 1,5 bilhão que a companhia italiana fará como resultado da oferta pública para aquisição de ações da Eletropaulo.

Agenda

Nesta quarta-feira, nos Estados Unidos será feito o núcleo de pedidos de bens duráveis do mês de Maio, que mede a variação do valor total das novas encomendas de bens duráveis, excluindo transportes. Também será feita a divulgação da balança comercial de bens e dos estoques de petróleo bruto.