Caixa reduz juros imobiliário e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

Caixa vai baixar juros imobiliários em abril, diz novo presidente. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, Nelson Antônio de Souza afirmou que a redução virá ainda neste mês, mas não promete a taxa mais baixa do mercado.

Banco vai oferecer crédito alternativo a cheque especial. Os bancos passarão a oferecer linhas de crédito mais baratas para quem usar mais de 15% do limite do cheque especial por um período maior que 30 dias, disse o jornal Valor Econômico.



Amigos de Lula temem que ele entre em depressão na prisão. Colunista do jornal Folha de S.Paulo disse que o ex-presidente costumava falar sem parar, da hora em que acordava até quando ia dormir, sempre cercado de gente.

Sinal verde nos EUA para a Bayer comprar a Monsanto. Reportagem do jornal Valor Econômico revelou que para garantir a aprovação, empresas se comprometeram a vender mais ativos.

Marco Aurélio Mello decide não dar mais entrevistas. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, o ministro diz que jornalistas distorcem suas palavras.

Para Raquel Dodge, pedido do PEN “é incabível”. De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, a PGR criticou a decisão do partido de querer retirar pedido de análise de prisão após 2ª instância no STF.

Marfrig faz aquisição de US$ 1 bi. O jornal Valor Econômico revelou que, com a aquisição anunciada ontem, a empresa alimentícia se torna a 2ª maior companhia de carne bovina do mundo, atrás apenas da JBS.

Rapidez de Moro em decretar prisão de Lula espantou ministros do STF. Para o jornal Folha de S.Paulo, a ação ampliou as críticas à Cármen Lúcia, que optou por levar o recurso ao plenário sem que a corte discutisse ADC.

Política e mundo

Justiça Federal abre execução da pena de Lula. Ex-presidente foi condenado a 12 anos e 1 mês, em regime fechado, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá.

PEN quer desistir de ação que pede liberdade para condenados em 2ª instância. “Entramos com esse processo há dois anos pensando na sociedade e não em petista, até porque sou de direita”, disse presidente do partido.

Possível retirada de ação pelo PEN surpreende petistas. Partido conta com a avaliação de liminar na quarta-feira pelo STF para uma reversão no entendimento da Corte.

Dodge envia ao STF parecer contra liminar. Pedido do Partido Ecológico Nacional pede que a Corte garanta liberdade a condenados que possam recorrer a tribunais superiores.

“Lula é o nosso candidato”, reafirma PT em frente à PF. Líder de esquerda é favorito para vencer eleições com um terço dos votos, com larga vantagem sobre seu adversário direto, o ultradireitista Jair Bolsonaro

Amigos de Temer viram réus por organização criminosa. Agora todos vão responder ação penal no caso que ficou popularmente conhecido como “quadrilhão do PMDB”

Ciro: “Brasil não cabe na polarização entre coxinhas e mortadelas”. Reformas macroeconômicas não serão deixadas de lado em seu governo, explicou Ciro. “Nosso partido, o PDT, não tem medo de reforma”.

Amoêdo: podemos trabalhar com 12 a 15 ministérios. O pré-candidato do Novo disse que o partido não vai fazer coligações para obter privilégios. “Não é o DNA do Novo”, declarou.

Rocha: debate que influenciará voto será o de costumes da sociedade. Rocha chegou a elogiar Bolsonaro, dizendo que ele merece os parabéns por levantar o risco ao que ele chama de valores tradicionais.

Hospital diz que Maluf está com trombose venosa profunda e metástase. Deputado continua sendo tratado de uma broncopneumonia e não tem previsão de alta nos próximos dias.

Gilmar Mendes mantém bloqueio de bens de Ricardo Queiroz Galvão. Ministro disse que TCU apontou indícios da participação do executivo em esquema fraudulento em obra de trecho da Ferrovia Norte-Sul em GO.

Juiz aceita denúncia e ex-deputados federais do MDB se tornam réus. Geddel Vieira Lima, Eduardo Cunha, Rodrigo Rocha Loures e Henrique Eduardo Alves são acusados de formar organização criminosa.

Kim Jong-un faz 1º comentário oficial sobre diálogo com EUA. Kim fez um relatório sobre a situação na península coreana em reunião do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores na segunda.

EUA responderão suposto ataque químico na Síria mesmo sem aval da ONU. Embaixadora americana na entidade, Nikki Haley, assegurou que Washington está avaliando “decisões importantes”. mas não detalhou operações.

FBI apreende documentos em escritório de advogado pessoal de Trump. Segundo jornal, parte dos documentos apreendidos estão relacionados com pagamentos feitos à atriz Stephanie Clifford, conhecida como Stormy Daniels.

Enquanto você desligou…

Moody’s: rating do Brasil pode ser elevado com reformas estruturais. Essas reformas, de acordo com a instituição, também dariam apoio a uma consolidação fiscal mais rápida do que a atualmente esperada.

Moody’s eleva rating da Petrobras, com perspectiva estável. Medida foi reflexo da decisão da agência sobre o Brasil, de negativa para estável.

A Marfrig volta ao básico e dispara na bolsa. Frigorífico anunciou a compra da americana National Beef por 969 milhões de dólares, deixando um portfólio variado para voltar ao bom e velho bife.

S&P coloca rating da Marfrig em observação para possível elevação. Agência também lembra que a Marfrig também anunciou que pretende vender a subsidiária Keystone Foods, o que poderia acelerar a redução da dívida.

ExxonMobil relata vazamento na segunda maior refinaria de petróleo dos EUA. O vazamento já foi contido, informou a petroleira à Comissão para a Qualidade Ambiental do Texas, mas as emissões ainda persistem.

Alunorte nega contaminação ambiental no Pará; MP contesta. Ministério Público do Pará afirmou que o despejo de efluentes sem tratamento no rio Pará pela Hydro é rotineiro e “gera impactos bastante graves”

BNDES facilita empréstimo para projetos de energia no mercado livre. Banco geralmente atrela seus financiamentos aos contratos que usinas fecham antecipadamente com distribuidoras em leilões, no chamado mercado regulado.

Disputa entre EUA e China poderá ajudar o Brasil pontualmente, diz Fazenda. Secretário do Ministério da Fazenda, Marcello Estevão, acredita que a disputa comercial entre as duas potências poderá prejudicar o país no médio prazo.

Cade sugere condenar 7 empresas e 21 pessoas por cartel no setor elétrico. Parecer indica que empresas se coordenaram na década de 1990 e por mais de dez anos para dividir o mercado e fixar preços de venda.

Agenda

Nesta terça-feira, sai o IPCA de março no Brasil. Já nos Estados Unidos serão divulgados o Índice de Preços ao Produtor de março e os Estoques de Petróleo Bruto Semanal API. E, na China, sai o Índice de Preços ao Consumidor do mês de março.