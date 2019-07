Caixa pode reduzir juros imobiliários e construtoras sobem na Bolsa

São Paulo — As ações de construtoras valorizavam-se na bolsa paulista nesta quinta-feira, com Cyrela e MRV em alta de mais de 1%, diante da aposta de redução no custo dos financiamentos imobiliários pela Caixa Econômica Federal, maior concessor de empréstimos para compra da casa própria do país.

Uma fonte com conhecimento direto do assunto afirmou à Reuters que a expectativa é que haja um anúncio sobre a redução dos juros imobiliários pela Caixa até o fim deste mês, calcada na utilização do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) como indexador dos contratos.

A fonte ressalvou, contudo, que o banco trabalha com a possibilidade “mais prudente” de a mudança vir num prazo mais longo, de até 30 dias, já que depende da atuação do Banco Central como regulador, dando aval à adoção do novo índice.

Questionada sobre os novos patamares dos juros, a fonte, que falou em condição de anonimato, pontuou que as contas ainda estão sendo feitas.

A Folha de S.Paulo nesta quinta-feira traz que a Caixa aguarda o aval do BC para anunciar uma redução de até 31,5% dos juros dos financiamentos imobiliários. De acordo com a reportagem, o banco pretende reajustar os contratos para uma faixa entre 5,82% e 6,82%.

Em junho, a Caixa passou a cobrar de 8,5% a 9,75% ao ano nas linhas do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI).

Por volta das 11:00, as ações da Cyrela tinha alta de 1,36% e MRV valorizava-se 1,24%, enquanto o Ibovespa <.BVSP> subia 0,3%. Fora do Ibovespa, Even avançava 2,6%, Tenda ganhava 0,16%, Direcional mostrava acréscimo de 0,9% e Eztec subia 1,87%.