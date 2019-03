Caixa pode arrecadar R$15 bi com venda de ações, diz presidente executivo

São Paulo – O presidente-executivo da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, avalia que o banco pode arrecadar pelo menos 15 bilhões de reais com a abertura de capital de quatro subsidiárias –Caixa Seguradora, Caixa Cartões, Caixa Loterias e Caixa Asset.

Em entrevista ao jornal O Globo, publicada neste sábado (9), Guimarães, disse que as operações envolvendo as subsidiárias de seguros e a de cartões devem ocorrer entre setembro e dezembro deste ano, enquanto as outras duas ocorreriam entre janeiro e abril de 2020.

“No geral, a gente pode falar em 15 bilhões de reais”, disse quando perguntado sobre o possível volume de recursos que essas operações podem gerar.

Guimarães explicou que esses recursos serão usados para pagar ao Tesouro parte dos aportes feitos no banco por meio do Instrumento Híbrido de Capital e Dívida (IHCD).

“Nosso plano é pagar os IHCD, um total de 38 bilhões de reais, em quatro anos. Os 15 bilhões de reais seriam usados para pagar isso. Primeiro, vamos fazer a abertura de capital das subsidiárias e depois uma oferta secundária de ações”, disse.