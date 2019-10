Cadê os gringos na Bolsa?; óleo, um alerta ao Brasil e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta quinta-feira (24) para começar o dia bem informado.

As quentes do dia

Bons números da Petrobras manterão otimismo no Ibovespa?

Alta no preço do petróleo no último trimestre deve ter elevado lucro trimestral da estatal em 12%, na comparação anual

Cadê os gringos? Após reforma, estrangeiro não voltará à Bolsa tão cedo

Para o mercado, uma entrada maciça de recursos ainda depende de novas medidas e uma melhora acentuada da economia

Renner e C&A: a realidade supera a promessa no varejo de moda

C&A divulga hoje preço da ação no IPO; Renner, líder no segmento, deve apresentar bons números após a saída de José Galló

O óleo no Nordeste e os leilões do pré-sal: um alerta ao Brasil

Enquanto o governo aumentou a pressão sobre a Venezuela, a resposta errática à tragédia reforça a necessidade de investimentos para os próximos anos

Na China, Bolsonaro tenta resolver antigas desavenças

O presidente já fez duras críticas ao regime comunista e chegou a afirmar que a potência asiática estaria “comprando o Brasil, e não do Brasil”

Carlos Mesa forma aliança na Bolívia para pressionar por segundo turno

O candidato acusa Evo Morales de orquestrar uma fraude para vencer no primeiro turno, com o auxílio das autoridades eleitorais

Política e mundo

Senadores querem reduzir número de parlamentares no Congresso

Membros do grupo “Muda Senado, Muda Brasil” pedem apoio da população para aprovar a PEC, que pode entrar na pauta da CCJ

Prefeito de SP, Bruno Covas é internado para tratar infecção de pele

Após avaliação médica, realização de exames e medicação, a base de antibióticos por uma semana, Covas recebeu alta por volta das 17h

Democratas põem meta de impeachment para dezembro, mas há obstáculos

Parlamentares democratas disseram acreditar que já reuniram evidências suficientes em depoimentos de autoridades dos EUA para destituir Trump

Enquanto você desligou…

Reforma dos militares mantém economia em R$ 10,4 bi em 10 anos

Já para os Estados, a economia esperada com a reforma é de R$ 53 bilhões em dez anos

Kim Kataguiri tenta barrar “novo Coaf”, mas discussão segue no Congresso

Deputado afirmou que continuaria tentando derrubar a MP durante todo o processo de tramitação

Sem esperar PEC paralela, Goiás apresentará projeto para Previdência

A chamada PEC paralela da reforma da Previdência propõe que as novas regras de aposentadoria valham para estados e municípios

Caixa quer abrir capital de duas subsidiárias até meados de 2020

Caixa Seguridade e a Caixa Cartões devem ter seus IPOs feitos na B3 no primeiro e segundo trimestre de 2020

CSN tem prejuízo no 3º tri e corta previsão para 2019

Prejuízo líquido de 871 milhões de reais no terceiro trimestre, revertendo resultado positivo de 752 milhões

Localiza tem lucro do 3º trimestre menor do que previsões

Lucro da empresa foi de R$ 204,7 milhões no terceiro trimestre, abaixo da previsão média de analistas para o período, de R$ 235,5 milhões

Ação da Tesla sobe quase 20% após lucro surpreender

Analistas esperavam prejuízo, mas empresa entregou um resultado positivo de 143 milhões de dólares

Google publica estudo sobre “supremacia quântica”

Pesquisadores do Google conseguiu criar um processador capaz de realizar um cálculo que supercalculadora “clássica” teria precisado cerca de 10 mil anos

Agenda

Nesta quinta-feira (24), a nova edição da revista EXAME chega às bancas, e na matéria de capa contamos que os novos campos do pré-sal devem dobrar a produção do petróleo no Brasil até 2030. Mas, cuidado! É preciso planejamento.

Além disso, há reunião do Conselho Monetário Nacional (CNM), com discussões das principais regras do Sistema Financeiro Nacional.

Nos EUA, o Census Bureau divulga os dados referentes aos Pedidos de Bens Duráveis do mês de setembro, que podem indicar se há aumento da atividade econômica por lá. Outra informação que conheceremos é a de Venda de Casas Novas, em setembro, assim como no acumulado do ano, que dá ideia de como anda a força do mercado imobiliário.

E o Departament of Labor, como faz todas as semanas, libera as informações sobre os pedidos iniciais de seguro-desemprego, valor que é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho americano.

Além disso, Markit divulga a prévia do PMI (Índice de Atividade dos Gerentes de Compras) de outubro dos EUA e da Zona do Euro. Esse é um importante indicador da economia de cada região.

E na Zona do Euro, o Banco Central Europeu (BCE) decide a nova taxa de juros da região. Em seguida, a instituição publica sua Declaração de Política Monetária e, mais tarde, há coletiva de imprensa com os principais dirigentes. Por fim, o BCE também solta a taxa de facilidade permanente de depósito de outubro.

Frase do dia

“Hoje não temos mais que ter tudo resolvido aos 22 anos nem ter quatro filhos ao completar 30. Temos mais tempo para decidir o que queremos fazer. Acho que o medo de envelhecer é uma invenção que acabamos perpetuando” — Anne Hathaway, atriz