Cadê o Queiroz?; Doria em Nova York e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (13) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Flávio diz que investigação do MP é ilegal e tem de ser anulada

Em entrevista ao Estadão, senador diz que não sabe onde está Fabrício Queiroz e que seu ex-assessor é quem tem que se explicar

Em Nova York, Doria busca compradores para estatais paulistas

Governador paulista que atrair 10 bilhões de reais em desestatizações, enquanto é recebido no mesmo museu que rejeitou Bolsonaro

China diz que “nunca vai se render” à pressão dos EUA

Guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo se intensificou na sexta-feira

Reforma de Bolsonaro acaba com abono salarial em cinco estados

Pela nova regra, salário mínimo de SP, RJ, PR, SC e RS supera limite para liberação de benefício, diz reportagem da Folha de S. Paulo

JBS: na peste suína africana, a chance de esquecer a Lava-Jato

Com epidemia que leva China a sacrificar suínos, JBS tem oportunidade de crescer exportações para o país

Promotoria sueca reabre investigação contra Assange por suposto estupro

O fundador do WikiLeaks está detido em uma prisão de máxima segurança no Reino Unido, à espera de que se resolva um pedido de extradição para os Estados Unidos

Política e Mundo

Bolsonaro: boa reforma da Previdência dará “folga de caixa” ao governo

De acordo com ele, a reforma da Previdência é como uma vacina

Reforma abaixo de R$ 1 trilhão não seria um fracasso, diz Kawall

Para o economista-chefe do Banco Safra, reforma “mais robusta” pode trazer uma economia de R$ 700 bilhões a R$ 800 bilhões

Maduro diz que general liderou levante após ser cooptado pela CIA

General Manuel Ricardo Cristopher Figuera teria sido um dos militares do alto escalão venezuelano

Não vai cair nada do decreto de armas, diz Onyx após conversa com Maia

O ministro da Casa Civil afirmou que o Congresso não irá alterar o decreto de porte de armas editado pelo presidente Jair Bolsonaro

Vice de Obama é a aposta democrata contra Trump

Além do antigo vice-presidente de Obama, partido Democrata tem mais 20 candidatos concorrendo nas primárias das eleições norte-americanas

Com dificuldade de abastecimento, Cuba raciona venda de alimentos

Autoridades dizem que os prolemas de abastecimento acontecem por conta de uma dívida de US$1,5 bilhão com fornecedores no final do ano passado

Enquanto não fecha acordo com China, EUA colocarão tarifas em importações

Estados Unidos aumentarão de 10% para 25% a taxa tarifária sobre US$ 200 bilhões em importações chinesas

Apesar dos testes com mísseis, Trump diz confiar na Coreia do Norte

Trump tentou minimizar os novos testes com mísseis de curto alcance feitos pela Coreia do Norte nos últimos dias

Enquanto você desligou

Investimento em startups brasileiras cresce 51% em 1 ano

Desde 2011, fundos de investimento especializados em garimpar ideias que podem virar negócios bilionários aportaram quase R$ 13 bilhões por aqui

Novos concorrentes da Netflix aquecem a disputa por assinantes

Para executivos e professores da área, os serviços de streaming tendem a achar um nicho consumidor principal para coexistirem no futuro

Walmart decide focar em lojas físicas e encerra shopping virtual

Vendas do marketplace eram tão pequenas que não passavam de um hipermercado de baixo desempenho

Agenda

Nesta segunda-feira (13), será divulgado no Brasil o Boletim Focus. Nos Estados Unidos, teremos os discursos de Clarida, Rosengren e Kaplan, do FOMC.