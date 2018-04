Cabo de guerra pela Eletrobras e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (13) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

“Sem dinheiro na Eletrobras, apagão vai ser inevitável”, diz Moreira Franco. Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, o ministro disse que ideologia não pode ser instrumento para punir as pessoas com falta de luz.

Prisão de Lula une PT e Planalto contra 2ª instância. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, interlocutores do partido se encontram com ministros do STF para defender revisão de autorização da execução penal.

Em sigilo, Alckmin prestou depoimento por escrito ao STJ. Reportagem do jornal Folha de S.Paulo revela que o candidato ao Planalto foi depôr sobre inquérito aberto em novembro para apurar suposto caixa dois de R$ 10,7 milhões.

Promotor do caso deAlckmin foi assessor de ex-secretário do tucano. O jornal O Estado de S.Paulo revelou que o inquérito será analisado Dal Poz, ex-chefe de gabinete de Márcio Elias Rosa, titular da Justiça e ex-procurador-geral.

Cresce a chance de PT abrir mão da cabeça de chapa presidencial. De acordo com o jornal Valor Econômico, os citados como “planos B” à Lula defendem que sigla desista de concorrer: Ciro e Barbosa são mencionados como opções.

Contas do governo só devem voltar ao azul em 2022. Principal razão para rombos sucessivos é o déficit crescente na Previdência, que deve chegar a R$ 266,6 bilhões em 2012, se nada for feito, segundo o jornal O Estado de S.Paulo.

Com brecha do caso Maluf, STF recebe ações para cassar decisão de Fachin contra Lula. O jornal Folha de S.Paulo revelou que os ministros vêm recebendo diversos pedidos para revisar a decisão do HC de do ex-presidente.

Oi quer converter sua dívida antes do prazo. De acordo com o jornal Valor Econômico, a empresa pretende concluir em junho a conversão de suas dívidas em participação acionária, embora tenha prazo até 31 de julho para isso.

Governo gastou R$ 3 bi em cinco anos com aposentadoria rural irregular. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, o Ministério da Transparência identificou prejuízo bilionário em pagamentos irregulares de aposentadoria do INSS.

Política e mundo

Congresso sinaliza apoio à liberação do PIS/Pasep para qualquer idade. Inicialmente, a proposta editada pelo governo no ano passado reduzia a idade mínima para o saque de 70 anos para 60 anos.

PLDO prevê déficit da Previdência em R$ 208,5 bi em 2019, diz Planejamento. Sem a reforma, em 2020 o déficit do INSS chegará a R$ 235,758 bilhões, ou 2,92% do PIB.

Colnago: Receita cresce em 2019, mas perde participação em relação ao PIB. A receita total crescerá R$ 80,3 bilhões no ano que vem, e ficará em 20,44% do PIB. A proporção é menor do que o estimado para este ano.

Guardia: manter teto de gastos é inviável sem reforma da Previdência. Segundo ministro, despesas com aposentadorias e pensões, ao crescerem mais que a inflação, comprimem o resto do Orçamento.

Exportações brasileiras crescem acima da média mundial em 2017. Relatório da OMC mostra que, em valores, as vendas brasileiras ao exterior cresceram 17,5 % no ano passado.

Gleisi cita caso Alckmin e diz que Justiça protege o PSDB. Tucano é suspeito de ter recebido doações, via caixa dois, da empreiteira Odebrecht que, somadas, chegariam a R$ 10,7 milhões.

Procuradoria diz que “nada impede” que Lava Jato em SP investigue Alckmin. Posicionamento foi dado após ministra do STJ enviar à Justiça Eleitoral de São Paulo a investigação sobre o ex-governador.

Em Roraima, Bolsonaro defende exploração de terras indígenas. Bolsonaro disse que índio deve ter direito de explorar a sua terra e que, se isso não for feito, “outras potências poderão transformar essas áreas em suas”.

STF confirma para dia 17 julgamento de denúncia contra Aécio Neves. Pedido de adiamento foi feito pela defesa da irmã do senador; advogado alegou que não poderia comparecer porque teria de participar de outro julgamento.

Defesa diz que empresário Milton Lyra se entregou no Rio. Lobista teve prisão temporária decretada por suposta ligação com esquema de corrupção envolvendo os fundos de pensão Postalis e Serpros.

EUA dizem que “próximas semanas” serão cruciais para futuro do Nafta. Secretário de comércio diz que, se negociações permanecerem por muito tempo, será difícil chegar a acordo antes das eleições no México e nos EUA.

Trump diz que negociações com a China estão em curso; chineses negam. Gao Feng, porta-voz do Ministério de Comércio chinês, disse que conversas ainda não começaram. Para ele, o governo americano não tem “mostrado sinceridade”.

Enquanto você desligou…

Vendas contratadas da Cyrela sobem 18% no 1º tri, mas lançamentos caem 29%. Do total negociado entre janeiro e março, 23% foi venda de estoque pronto, 56% de imóveis em construção e 21% de lançamentos.

Itaú Unibanco cria conselho estratégico em aposta na América Latina. Novo grupo tem como objetivo aumentar a eficiência de operações da instituição na região e liderar processo de internacionalização.

Banco do Brasil vai vender cartões de crédito para não correntistas. Ação é parte dos esforços para ampliar presença na área para níveis mais similares aos que banco tem no mercado de crédito.

Petrobras elogia mudanças nas regras de conteúdo local anunciadas pela ANP. Agência regulamentou os mecanismos contratuais de isenção (waiver), ajuste e transferência de excedente que possibilitam aditivos nos contratos passados.

Vale aposta em navios mais eficientes para bater concorrência. Embarcações, com capacidade para transportar 400 mil toneladas, pertencem a outras empresas, mas foram construídas a partir de iniciativa da companhia.

Volkswagen troca de comando e cria novas divisões. Iniciativa faz parte dos esforços para reduzir o tamanho do grupo e reorganizar a forma como suas 12 marcas são administradas.

Número de veículos novos financiados cresce 9,6% em março, diz B3. Na comparação com fevereiro, mês mais curto, o volume representa avanço maior, de 32,7%.

Eletrobras discutirá contrato de Tucuruí antes de privatização, diz CEO. Contrato de sua maior hidrelétrica, a usina de Tucuruí, que vence em 2024, o que pode elevar o valor da companhia e a arrecadação do governo com o processo.

Decisão em Rondônia pode destravar venda da hidrelétrica de Santo Antônio. Projeto de lei que alterou a delimitação de três unidades de conservação, o que empresa espera que seja suficiente para que Ibama autorize operação da usina.

Privatização da Eletrobras andará na velocidade do Congresso, diz relator. Rodrigo Maia tem pedido que o projeto caminhe “com a velocidade possível”, com respeito à oposição e cuidado com as dificuldades técnicas.

Spotify coloca em xeque pagamentos de IPO a bancos. Empresa efetivamente privou os bancos de centenas de milhões de dólares em taxas ao não precisar de assessoria ao lançar as ações da companhia

Google deve sair ileso de repressão antitruste na Europa. Decisão quase certamente deixará o domínio de mercado do Google intacto, porque os incentivos para manter a empresa são muito fortes.

Disney deve fazer oferta por toda a Sky, diz órgão regulador britânico. Disney concordou em comprar os ativos da Fox, incluindo sua participação na Sky, em um acordo sujeito ao aval regulatório.

Agenda

Nesta sexta-feira, saem nos Estados Unidos as informações das Ofertas de Emprego JOLTs. Já na zona do Euro, será divulgada a balança comercial de fevereiro. E, na China, sai a balança comercial de março.