Burger King precifica IPO e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (15) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Dona do Burger King no Brasil precifica IPO em R$18 por ação. A oferta inicial de ações foi precificada no teto da faixa indicativa para a operação, segundo duas fontes.

Meirelles admite possibilidade de ser candidato à Presidência. O ministro da Fazenda afirmou que, em seu eventual governo, manteria a agenda de reformas para elevar a produtividade da economia do país.

Governo já negocia mais concessões a servidor na reforma da Previdência. Principal demanda atinge as regras de transição para servidores que começaram suas carreiras antes de 2003.

Com eleições, ofertas de ações devem recuar a partir de maio. Analistas apontam receios de que as incertezas em torno da eleição presidencial possam prejudicar a economia no próximo ano.

Política e mundo

Relator diz que continua aberto a negociações sobre reforma. Uma das mudanças em negociações é em relação à regra de transição para servidores públicos que ingressaram antes de 2003 poderem se aposentar com o maior salário da carreira e com reajustes reais idênticos aos servidores da ativa.

Sem reforma da Previdência, BC deve cortar menos os juros em 2018. Vital para o controle das contas públicas, a reforma reduziria taxas nos contratos futuros de juros, auxiliaria a desvalorizar o dólar e pressionaria para baixo os Credit Default Swaps.

Temer deve ter alta na manhã desta sexta-feira. O médico ressaltou que o presidente já estará apto a retornar a Brasília e seguir sua agenda de trabalho normalmente.

Interrogatório de Lula na Zelotes é marcado para 20 de fevereiro. O ex-presidente e seu filho são acusados dos crimes de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Fachin defende desmembramento de investigações do “quadrilhão” do PMDB. O ministro decidiu enviar ao juiz federal Sérgio Moro a parte da denúncia pelo suposto crime de organização criminosa que se refere aos políticos sem foro.

Comissão dos EUA revoga regulamentação da neutralidade de rede. A aprovação da proposta do presidente da comissão, Ajit Pai, marca uma vitória para os provedores de serviços de internet.

Câmara argentina suspende debate da reforma da Previdência. O presidente da Câmara suspendeu a sessão devido ao clima de violência em protestos nas ruas e posterior discussão dentro do local.

Cúpula chavista tinha mais de US$ 2 bi em contas na Europa. Bancos de Andorra e da Suíça foram utilizados por pelo menos cinco anos pela cúpula do então presidente venezuelano Hugo Chávez.

Enquanto você desligou…

Neoenergia cancela IPO. A precificação dos papéis estava marcada para esta quinta-feira. Segundo um executivo a par do assunto, os investidores exigiram um corte de 30% no piso da faixa estipulada pela empresa, que ia de 15,02 reais a 18,52 reais.

Petrobras anunciará parceria na Bacia de Campos, diz Parente. A afirmação do executivo ocorreu após a empresa anunciar, nesta quinta-feira, uma aliança com a norte-americana ExxonMobil, que prevê avaliar possíveis negócios em conjunto, no Brasil e no exterior.

Grupo Globo anuncia novo presidente. Sob o comando de Jorge Nóbrega, será a primeira vez que o grupo terá um integrante de fora da família Marinho na presidência.

Ultrapar vai investir R$2,7 bi em 2018. Desse total, a rede de postos Ipiranga receberá até 1,545 bilhão, metade para financiar a expansão da sua rede de postos de combustíveis e o restante para ampliar a infraestrutura logística.

Agenda do dia

Nesta sexta-feira, sai o IBC-Br. Nos Estados Unidos, é divulgada a produção industrial de novembro. A Zona do Euro divulga sua balança comercial de outubro.