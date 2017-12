Burger King estreia em baixa na bolsa após precificar IPO no teto

São Paulo – As ações da BK Brasil, operadora da rede de lanchonetes Burger King no país, iniciaram os negócios na B3 em queda em relação à precificação de sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), que saiu no teto da faixa indicativa.

Às 10:33, as ações da BK eram negociadas a 17,85 reais, queda de 0,83 por cento em relação à precificação do IPO, de 18 reais.

A BK e seus acionistas levantaram 2,2 bilhões de reais com a oferta que saiu no topo da faixa indicativa, que ia de 14,50 reais a 18 reais.

As ações da BK estreiam na B3 após o início dos negócios da BR Distribuidora, na sexta-feira, que fecharam o primeiro dia de negócios com ganhos de quase 7 por cento em relação à precificação do IPO.

A sessão deveria marcar ainda a estreia das ações da Neoenergia, mas a empresa pediu à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o cancelamento do pedido IPO, citando as “atuais condições de mercado”.