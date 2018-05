Bunge pode realizar IPO de unidade brasileira neste mês

A Bunge chegou mais perto de separar sua unidade de esmagamento de cana-de-açúcar no Brasil após ter conseguido financiamento para dívidas e poderia preparar uma abertura de capital já para este mês.

“Esperamos estar em posição de apresentar um pedido inicial no Brasil para explorar a possibilidade de um IPO já neste mês”, disse o CEO Soren Schroder, na teleconferência de resultados do primeiro trimestre da empresa com analistas, nesta quarta-feira.

Mais cedo, a empresa com sede em White Plains, Nova York, anunciou no comunicado sobre os resultados que a unidade agora está “em uma posição em que o negócio poderia operar de forma independente”. Havia tempo que a Bunge analisava opções para a operação de moagem, incluindo venda e oferta pública.

A Bunge anunciou também nesta quarta-feira que a divisão açucareira teve prejuízo de US$ 20 milhões no primeiro trimestre, maior que a perda de US$ 11 milhões registrada no ano anterior. A empresa reduziu a projeção para os lucros antes de juros e impostos da unidade para o ano cheio para US$ 40 milhões a US$ 60 milhões, contra uma projeção anterior de US$ 50 milhões a US$ 70 milhões.