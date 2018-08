Buffett deve investir em empresa indiana pela primeira vez

São Paulo – O megainvestidor Warren Buffett está se preparando para investir pela primeira vez em uma empresa indiana. A Paytm, maior empresa de pagamentos móveis da Índia, deve receber 360 milhões de dólares da Berkshire Hathaway. Com isso, a startup pode alcançar um valor de até 12 bilhões de dólares.

Se as negociações forem concluídas também será a primeira vez que que Buffett investirá em uma empresa de tecnologia de capital fechado.

Segundo o jornal indiano Mint, as negociações começaram em fevereiro e o investimento deve ser anunciado nas próximas semanas. Além da Berkshire Hathaway, a indiana conta com grandes investidores, como o Alibaba, SoftBank e Ant Financial Services.

Procurado pelo jornal, nenhuma das companhias confirmou o interesse da Berkshire Hathaway em investir na indiana.

Em recente entrevista à imprensa americana, Buffett afirmou que a Índia tem uma potencial incrível de mercado. “Se você me disser uma empresa maravilhosa na Índia que pode estar disponível para venda, eu estarei lá amanhã.”