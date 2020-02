Buffett compra ações da IRB Brasil e empresa sobe no Ibovespa

São Paulo – Em meio a queda de quase 2% do Ibovespa na tarde desta quinta-feira (27), as ações da resseguradora IRB Brasil subiam 5,56%, sendo negociados por 33 reais, cada uma.

O bom humor do mercado em relação as ações da companhia pode estar relacionado a notícia de que a Berkshire Hathaway, empresa do bilionário Warren Buffett, triplicou a fatia que detinha da IRB Brasil em fevereiro.

Segundo uma reportagem publicada pelo jornal O Estado de São Paulo, entre os dias 6 e 18 de fevereiro, a Berkshire Hathaway aproveitou a baixa das ações da resseguradora para ir ampliar a sua participação. Até ontem, as ações da IRB acumulavam queda de mais de 30% na bolsa.

A queda das ações no Ibovespa ocorreu após gestora fluminense Squadra publicar duas cartas aos acionistas afirmando que estava operando short na IRB, ou seja, estava na posição vendida, visando obter lucro com a desvalorização do ativo.

Na carta, a Squadra disse que havia “uma grande disparidade entre o preço e o valor nas ações da IRB Brasil e que encontrou indícios que apontam lucros normalizados (recorrentes) significativamente inferiores aos lucros contábeis reportados nas demonstrações financeiras da companhia.” Na segunda carta, a gestora voltou a ressaltar a existência de “ganhos ‘extraordinários’” classificados como recorrentes.

Após as duas cartas, a IRB Brasil divulgou o balanço do quarto trimestre do ano passado. No período, o lucro líquido reportado foi de 632 milhões, um aumento de 69,5% superior ao registrado frente ao quarto trimestre de 2018. Em 2019, o lucro líquido ficou em 1,763 bilhão de reais, superando em 44,7% o do ano anterior.

A melhora dos resultados foi impulsionada pela maior emissão de prêmio de resseguros no Brasil e no exterior, que atingiram 2,098 bilhões de reais no quarto trimestre. Além disso, a IRB aumentou o prêmio retido em 37,8%, o que foi possível graças à menor despesa com sinistros, que caiu 8,7% na comparação anual. Dessa forma, o índice de retenção, que é a divisão entre os prêmios emitidos e os retidos, aumentou em 6,7 pontos percentuais, passando para 70,7%.