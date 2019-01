BTG prevê avanço da Amazon e derruba B2W e Magalu

Uma antiga ameaça para as varejistas online brasileiras pode, enfim, estar se concretizando. Nesta segunda-feira as principais empresas do mercado brasileiro tiveram quedas na bolsa em decorrência de um relatório do banco BTG Pactual prevendo um crescimento mais agressivo maior varejista online do mundo, a americana Amazon.

A Magazine Luiza caiu 4,13% nesta segunda-feira; a B2W, 3,26%; a Via Varejo, 1,64%. Segundo o relatório, a Amazon está perto de trazer ao Brasil um passo além de seu negócio, passando a cuidar também da logística de entrega de outros produtos além de livros. Segundo o BTG, os novos nichos devem ser eletrônicos, brinquedos e equipamentos domésticos.

O BTG acompanha de perto o crescimento — e as dificuldades — da Amazon no Brasil. Em agosto, lançou relatório afirmando que a empresa está pronta para crescer no país, mas devagar. A empresa faturou estimados 410 milhões de reais em 2017, e 600 milhões de reais em 2018. A americana vem entrando esporadicamente em novos nichos de negócio, como moda. Mas até então deixou a estrutura logística e comercial a cargo de outros varejistas, numa estratégia tradicional no e-commerce, o marketplace.

O avanço em logística deve, segundo o BTG, trazer uma leva de volatilidade para o varejo online brasileiro. Desde 2016 as varejistas que exploram este segmento vivem um momento de fortes altas, beneficiadas por um mercado que, segundo o relatório, deve triplicar de tamanho até 2022, para 200 bilhões de reais.

Mas as empresas mais bem preparadas para aproveitar esta expansão são, na visão do BTG, B2W e Magazine Luiza, que vêm há anos investindo em suas próprias estruturas logísticas. O Mercado Livre também vem investindo pesado em sua própria estrutura de distribuição.

A competição ficará mais acirrada, mas, no fim das contas, a Amazon não deve ter, no Brasil, para o BTG, o mesmo sucesso que alcançou em países como Alemanha, Reino Unido, Japão e Índia. A previsão é de uma participação de mercado de “dois dígitos baixos”. O banco mantém a indicação de comprar ações tanto de B2W quanto de Magazine Luiza. O anúncio oficial da entrada da Amazon nos novos segmentos deve mostrar se a queda desta segunda-feira foi um susto, ou o início de um momento mais turbulento no varejo online.