BTG Pactual vê lucro menor no 4º trimestre de 2018

São Paulo – O Banco BTG Pactual anunciou lucro líquido ajustado no quarto trimestre de R$ 711 milhões, representando uma queda de 4,43% em relação ao mesmo período de 2017, quando era de R$ 744 milhões. Na comparação ao resultado de R$ 685 milhões do terceiro trimestre houve alta de 3,79%. Já no acumulado do ano, o lucro líquido ajustado foi de R$ 2,741 bilhões, 7% inferior ao registrado em 2017.

O lucro líquido de R$ 552 milhões no quarto trimestre teve queda de 16% em relação ao mesmo período de 2017. Ante o terceiro trimestre, quando o lucro líquido somou R$ 585 milhões, o resultado foi 5,64% inferior. Segundo informe com os números do banco, o lucro líquido sofreu impacto no ativo fiscal diferido (DTA) do ajuste para alíquota de 40% do imposto de renda e contribuição social. No ano, o lucro líquidosomou R$ 2,361 bilhões, queda de 0,96% em relação a 2017.

As receitas totais cresceram 13% no quarto trimestre do ano passado em relação ao mesmo período do ano anterior, para R$ 1,549 bilhão, e subiram 23,4% frente ao terceiro trimestre, quando somaram R$ 1,255 bilhão. No ano de 2018 caíram 3,16% em relação a 2017, para R$ 5,352 bilhões.

O retorno ajustado anualizado sobre o patrimônio líquido médio (ROAE Anualizado) foi de 15% no quarto trimestre, 1 ponto porcentual inferior ao registrado no quarto trimestre de 2017. Em relação ao terceiro trimestre, houve aumento de 0,7 ponto porcentual. O ROAE no exercício de 2018 caiu 1,6 ponto porcentual ante 2017, para 14,7%.

Em 31 de dezembro de 2018, os ativos totais do BTG Pactual somavam R$ 137,6 bilhões, uma redução de 16% sobre setembro de 2018 e um aumento de 8,7% quando comparado ao ano de 2017.

O patrimônio líquido estava em R$ 18,845 bilhões ao final do quarto trimestre, alta de 1,7% frente ao quarto trimestre de 2017 e queda de 1,74% em relação ao terceiro trimestre.

O índice de Basileia do BTG Pactual foi de 16,6% no final do quarto trimestre de 2018, 1,4 ponto porcentual inferior ao mesmo período de 2017 e de 1,2 ponto em relação ao terceiro trimestre.