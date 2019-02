BTG Pactual estuda injetar até R$ 300 mi na Brasil Pharma

São Paulo – O Grupo BTG Pactual, controlado pelo bilionário André Esteves, está estudando uma injeção de até R$ 300 milhões (US$ 133 milhões) na Brasil Pharma, de acordo com uma pessoa com conhecimento da matéria.

Pela proposta em estudo, os acionistas minoritários vão poder participar do aumento de capital se quiserem evitar a diluição de sua participação, disse a pessoa, que pediu para não ser identificada porque a discussão é privada. Uma decisão será tomada em cerca de 10 dias; outras alternativas estão em debate, disse a pessoa, sem especificar quais são.

A Brasil Pharma caiu 11 por cento ontem após divulgar resultados do quarto trimestre de 2013, a maior queda desde que a ação foi lançada em junho de 2011 e para menor valor histórico, após informar um prejuízo líquido de R$ 368 milhões no quarto trimestre do ano passado.

“Parece provável para nós, neste ponto, que a Brasil Pharma pode requerer participação adicional para melhorar sua estrutura de capital” e reduzir sua alavancagem, disse o Banco Bradesco BBI em relatório publicado ontem.

O BTG Pactual e a Brasil Pharma não quiseram comentar.

A Brasil Pharma estuda fazer um aumento de capital, publicou o jornal Valor em 26 de março.