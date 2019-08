BTG cai mais de 25% após denúncia de lavagem de dinheiro

As ações do BTG entraram em forte queda na tarde desta segunda-feira (26), após o site O Antagonista publicar reportagem que afirma que a Polícia Federal está investigando o banco por “esquemas extremamente sofisticados de lavagem de dinheiro”. Às 15h26, as ações do banco entraram em leilão durante 10 minutos, segundo a B3. Às 16h03, as ações da companhia caíam 27,62%. Pela manhã, os negócios foram suspensos, também devido às oscilações.

De acordo com o site, as informações que deram origem à investigação são de 2016 e partiram de um informante ligado ao BTG, que acusa a instituição de ter uma espécie de “Departamento de Operações Estruturadas”, que seria responsável pela lavagem de dinheiro.

Ainda segundo a reportagem, esse setor tinha como objetivo criar ferramentas para possibilitar a manipulação artificial do resultado financeiro de pessoas jurídicas.

Entre os “supostos mecanismos” usados para a lavagem de dinheiro estariam os swaps de balcão não registrados na Cetip, uso de fundos exclusivos e a “Lei Bamerindus”, aprovada mediante “possível lobby do banco junto ao Legislativo”, possibilitando que a massa falida de um banco seja aproveitada por outro banco saudável. Procurado, o banco BTG negou “veementemente” qualquer irregularidade e disse que os relatos sobre as operações financeiras são “apócrifos”.

Na última sexta-feira (23), as ações do BTG caíram 15,19% e chegaram a entrar em leilão após a Polícia Federal ter feito operações de busca e apreensão em endereços ligados ao banco.

Leia o posicionamento do banco na íntegra:

Em relação a absurda notícia que faz menção a relatos apócrifos feitos em junho de 2016 sobre operações financeiras, o BTG Pactual nega veementemente qualquer irregularidade. Esclarece ainda que as operações mencionadas são fantasiosas e jamais poderiam ter sido sequer registradas nos sistemas de negociação existentes no Brasil e nunca teriam passado despercebidas pelas diversas auditorias e reguladores a que o BTG Pactual se submete.