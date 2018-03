BRF desaba na Bolsa com nova fase da operação da Carne Fraca

São Paulo – As ações da BRF abriram o pregão em queda e entraram em leilão na manhã desta segunda-feira. Por volta das 10h30, os papéis registravam perdas de 12% e eram negociados na casa dos 27 reais.

As ações repercutem a nova fase da operação da Carne Fraca, denominada de Operação Trapaça, realizada na manhã de hoje. A Polícia Federal cumpre 11 mandados de prisão e 27 de condução coercitiva.

A operação mira fraudes laboratoriais perante o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Segundo o Estado de S. Paulo, o ex-presidente da BRF, Pedro de Andrade Faria (2015 a 31 de dezembro de 2017) e o ex-diretor-vice-presidente Hélio Rubens Mendes dos Santos Júnior foram presos.

A operação aponta que cinco laboratórios credenciados junto a Agricultura e setores de análises do grupo empresarial fraudavam resultados de exames em amostras de seu processo industrial, informando ao Serviço de Inspeção Federal dados fictícios em laudos e planilhas técnicos.

As fraudes tinham como finalidade burlar o Serviço de Inspeção Federal (SIF/MAPA), do Ministério, e, com isso, não permitir que a Pasta fiscalizasse com eficácia a qualidade do processo industrial da empresa.

Também foram constatadas manobras extrajudiciais, operadas pelos executivos do grupo para acobertar a prática desses ilícitos ao longo das investigações.

Procurada pelo Site EXAME, a BRF ainda não se posicionou sobre o assunto.

*Com Reuters e Estadão