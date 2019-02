BRF da Arábia à salmonela; o futuro do ensino em casa e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (15) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Os cem primeiros dias: Ensino domiciliar será regulamentado hoje

Embora a pauta seja da educação, a medida está sendo conduzida pela pasta da Família e dos Direitos Humanos.

China confirma medidas antidumping ao frango brasileiro

14 empresas brasileiras exportadoras de carne de frango ficarão livres das novas tarifas em troca de um compromisso de preço.

Proposta de reforma da Previdência prevê três opções para pedir aposentadoria

Segundo O Globo, será possível requerer o benefício por idade mínima, por tempo de contribuição, mas com pedágio, ou por meio de um sistema de pontuação que combina idade e tempo de contribuição.

Presidente do PSL contratou empresa de filho na eleição

Reportagem do Estadão diz que Luciano Bivar gastou R$ 250 mil do fundo eleitoral com a Nox Entretenimentos; Procuradoria Eleitoral de Pernambuco vê necessidade de apuração por “possível desvio de finalidade”.

Potenciais laranjas receberam R$ 15 mi de verba pública de 14 partidos

Destaque na Folha, assim como no caso do PSL, candidatas de outras siglas tiveram recursos vultosos e votações pífias.

Para cobrir rombo, Estados elevam tributação sobre agronegócio

Conforme apuração do Valor Econômico, vários estados pretendem taxar tanto a produção quanto a exportação no setor agro.

Da Arábia à salmonela: os desafios em série da BRF

A dona das marcas Sadia e Perdigão retirou 165 toneladas de carne de frango do mercado, numa atitude voluntária que evitou um mergulho das ações.

Banco privado lidera oferta de empréstimos

Reportagem do Valor Econômico mostra que Itaú Unibanco, Bradesco, Santander e Banco do Brasil (BB) fecharam 2018 com estoque de empréstimos de R$ 2,2 trilhões, alta de 5,97% ante 2017.

Trump levará muro adiante, decretando “estado de emergência” e abrindo nova frente de incertezas

Presidente americano deve declarar uma emergência federal para conseguir 8 bilhões de dólares para erguer o prometido muro na fronteira com o México.

Estes são os possíveis planos de fuga de Nicolás Maduro

Maduro reitera que não irá a lugar nenhum. No entanto, planos estão sendo traçados caso ele precise sair repentinamente da Venezuela.

Política e mundo

Idade mínima será 65 anos (homem) e 62 (mulher) em 12 anos, diz Marinho

Após reunião de duas horas com equipe econômica, proposta é fechada e será enviada ao Congresso na quarta-feira e Bolsonaro fará pronunciamento.

Governo não tem base para votar Previdência, diz líder do PSL na Câmara

Delegado Waldir declarou que parlamentares querem cargos e emendas para garantir a governabilidade do novo presidente.

Militares agem para estancar crise e evitar demissão de Bebianno

Interlocutores do presidente acreditam que é preciso conter ações dos filhos de Bolsonaro, que estariam prejudicando o país.

Trump vai declarar emergência para financiar muro, diz líder do Senado

Presidente norte-americano também deve assinar acordo orçamentário para evitar nova paralisação do governo.

Congresso dos EUA quer evitar nova paralisação em rara medida bipartidária

Trump anunciou que vai assinar orçamento, mas também deve decretar emergência nacional para construir muro.

Senado dos EUA confirma William Barr como procurador-geral do país

Barr será encarregado da investigação sobre suposta interferência russa nas eleições presidenciais de 2016.

Enquanto você desligou…

ANP aprova mais R$246,2 milhões à Petrobras em subsídios ao diesel

No total, agência reguladora já autorizou pagamentos de cerca de R$ 6 bilhões em subsídios à estatal.

Homofobia: Barroso e Cármen Lúcia chamam voto de Mello de “histórico”

Ministro do STF apontou omissão do Congresso em processo para discutir a discriminação contra a população LGBT.

Moro e Vélez Rodríguez falam em iniciar “Lava Jato da Educação”

Ministros da Educação e Segurança Pública assinaram protocolo com o objetivo apurar indícios de corrupção e desvios no MEC.

Smiles tem alta de quase 34% no lucro do 4º trimestre

Empresa controlada pelo grupo de aviação Gol apresentou o melhor desempenho desde que passou a ser listada em bolsa.

Facebook negocia pagar multa milionária para encerrar investigação nos EUA

Comissão investiga escândalos de privacidade envolvendo a empresa; multa superaria os US$ 22,5 milhões.

Agenda

Nesta sexta-feira (15), serão divulgadas no Brasil as posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC. Na China, saem os números dos novos empréstimos, e, na Zona do Euro, serão divulgados resultados da balança comercial e o discurso de membro do BCE. Nos EUA, estão previstos para serem divulgados dados sobre vendas do varejo, produção industrial e preços de bens de importação e exportação. Discursos de membros do FOMC também estão na agenda norte-americana desta sexta.