BRF cai na Bolsa após confirmação de Parente como presidente

São Paulo – As ações da BRF registravam queda de 3,74% na manhã desta sexta-feira, sendo negociados na casa dos 20 reais. Os papéis corrigem a alta de ontem na expectativa da indicação de Pedro Parente na presidência da companhia.

Após o fechamento do pregão, a BRF divulgou fato relevante afirmando que o Pedro Parente será presidente da companhia. O executivo tomará posse na próxima segunda-feira (18).

A Comissão de Ética Pública da Presidência da República concluiu que não existe conflito de interesse no exercício imediato do cargo de diretor presidente global da BRF (Global Chief Executive Officer – CEO Global) pelo executivo. Parente pediu demissão da Petrobras no dia 1º de junho.

A BRF também informou na próxima segunda-feira, Lorival Nogueira Luz Júnior tomará posse do cargo de Diretor Presidente Global de Operações (Global Chief Operating Officer – COO Global), acumulando os cargos de Diretor Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores.