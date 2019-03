Brexit em semana decisiva; o futuro nublado da Boeing e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta terça-feira (12) bem informado:

As quentes do dia

Polícia prende no Rio dois suspeitos de matar Marielle Franco

Roni Lessa, policial militar reformado, é suspeito de ter atirado no carro onde estavam a vereadora e o motorista Anderson.

Em negociação por Previdência, governo libera R$ 1 bilhão em emendas

Conforme apurado pela Folha, levantamento mostra R$ 3 bilhões em emendas impositivas que não foram pagas.

Queda na Etiópia nubla futuro da Boeing, um gigante de US$ 200 bilhões

Governos e companhias aéreas mundo afora, como a brasileira Gol, suspenderam operações com o modelo 737 Max 8, que tem 5 mil unidades encomendadas.

A maldição do Brexit perto de derrubar seu segundo ministro

Depois da renúncia de David Cameron em 2016, tudo indica que Theresa May não sairá ilesa da separação do Reino Unido com a UE.

5 perguntas e respostas para entender o que está acontecendo no Brexit

O divórcio entre o Reino Unido e a União Europeia vive uma semana decisiva e dramática com novas votações sobre o Brexit. Entenda.

EUA ordena que Boeing faça modificações no modelo 737 MAX após acidente

Pelo menos mais oito países suspenderam as operações da aeronave que deixou 157 mortos após cair na Etiópia.

FGV prevê crescimento econômico de 2,1% em 2019

Estudo aponta que inflação deve se manter em torno de 3,8% e consumo pode subir 2,6%.

Fecha ou vende? Trabalhadores da Ford debatem futuro no ABC

Os funcionários recebem nesta manhã, na porta da fábrica de São Bernardo, os informes sobre uma reunião na sede global da montadora.

Renault, Nissan e Mitsubishi criam novo órgão para impulsionar sua aliança

Acordo foi pensado há duas décadas e sua figura principal era o brasileiro Carlos Ghosn, afastado por suspeita de fraude.

Azul vira grandona de vez. O que o consumidor ganha com isso?

Companhia foi fundada em 2008 mirando rotas alternativas. Ao comprar ativos da Avianca, deve ter de 25% a 27% do mercado doméstico.

EUA anunciam a retirada de todo seu pessoal diplomático da Venezuela

Maduro já havia expulsado diplomatas americanos, mas país ignorou medida por não reconhecer venezuelano como presidente.

Lideranças globais voltam a debater guerra síria, iniciada há oito anos

Terceira conferência “Apoiando o Futuro da Síria e da Região” começa nesta terça-feira e tratará do futuro de mais de 5,6 milhões de refugiados.

Política e mundo

May e Juncker se reúnem para revisar acordo antes de votação do Brexit em Londres

A viagem-relâmpago da premiê britânica foi entendida por várias fontes europeias e parlamentares como “um bom sinal”.

Site francês que originou ataques contra jornalista desmente informações

No Twitter, o portal francês disse que se solidariza com a profissional e afirma que o artigo foi escrito por um blog independente.

Reunião entre EUA e China segue sem data definida

A porta-voz da presidência dos EUA, Sarah Sanders, informou que ainda é muito cedo para anunciar uma reunião.

Líderes criticam articulação do governo e sinalizam negativa à Previdência

“Não há base ainda para aprovar a Previdência. Há apenas os votos do PSL”, disse o líder do PRB.

Reino Unido anuncia ter obtido “mudanças jurídicas” no acordo do Brexit

Tratado do “divórcio” do Reino Unido com a União Europeia será votado amanhã pela segunda vez.

Impeachment de Trump traria muita divisão aos EUA, diz Pelosi

Em entrevista ao jornal Washington Post, Nancy Pelosi disse não ser a favor do impeachment do presidente dos EUA.

Brasil e EUA fecham novo acordo para uso comercial da base de Alcântara

Acordo deve ser assinado durante visita de Bolsonaro aos Estados Unidos.

Assessora de Flávio Bolsonaro repassou 59% do fundo eleitoral ao marido

Elisângela Machado dos Santos de Freitas é administradora da página República de Curitiba, teve 11.638 votos e não se elegeu.

Enquanto você desligou…

Facebook: MP abre investigação para acompanhar integração de plataformas

Abertura de investigação ocorre após decisão de Zuckerberg de integrar Messenger, Instagram e WhatsApp.

Se preciso, EUA tomará ações “imediatas e apropriadas” sobre a Boeing

Duas aeronaves deste modelo caíram nos últimos cinco meses; a queda mais recente matou 157 pessoas.

Gol suspende operações com Boeing 737 Max 8

Em comunicado, a companhia avisou que os clientes com viagens previstas em aviões 737 Max 8 serão reacomodados.

Agenda

Nesta terça-feira (12), no Brasil, serão divulgados o IPCA mensal (referente a fevereiro) e o anual. Nos Estados Unidos, os IPC mensal e anual serão publicados; Brainard, membro do FOMC, fará um discurso; acontecerá o leilão Americano Note a 10 anos e serão divulgados os dados da API sobre os estoques de petróleo bruto semanal. Na Zona do Euro, acontece a reunião de Ministros das Finanças e o discurso de Lautenschläger do BCE.