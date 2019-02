Brent sobe por temores com fornecimento na Líbia

Londres – Os futuros do petróleo Brent operavam em alta nesta segunda-feira, impulsionados por um retorno das preocupações sobre o fornecimento global após a Líbia não conseguir chegar a um acordo com líderes tribais que realizam bloqueios em vários portos exportadores do país.

Às 9h42 (horário de Brasília), o Brent avançava 1,09 dólar, a 109,92 dólares por barril, após tocar a máxima de 110,07 dólares anteriormente na sessão. Os futuros do petróleo norte-americano, por sua vez, subiam 0,53 dólar, a 97,13 dólares por barril.

O fechamento de importantes portos da Líbia está impedindo a exportação de várias centenas de milhares de barris por dia (bpd) de petróleo leve de alta qualidade, apertando um mercado que caso contrário estaria muito bem abastecido.

Analistas temem que a Líbia esteja beirando o caos, enquanto o governo se esforça para conter milícias e tribos que ajudaram a derrubar Muammar Gaddafi em 2011, mas mantiveram suas armas e controlam algumas partes do país.

“Esta última decepção só reforça nossa visão de que a produção da Líbia vai enfrentar dificuldades para passar de 800 mil bpd em 2014”, disse o analista de petróleo do Morgan Stanley, Adam Longson.