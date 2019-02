Brent cai à mínima de 4 meses por oferta e negociação no Irã

Londres – Os futuros do petróleo Brent caíram em direção aos 104 dólares o barril nesta quinta-feira para seu menor nível em quatro meses, pressionados por uma oferta abundante e por conta do progresso contínuo nas negociações entre o Irã e o Ocidente sobre o programa nuclear de Teerã.

Os investidores também aguardam o resultado de uma reunião do Banco Central Europeu (BCE) sobre políticas monetárias e os resultados do PIB norte-americano no terceiro trimestre para avaliar as perspectivas da demanda por petróleo nos países desenvolvidos.

Às 9h45 (horário de Brasília), o Brent perdia 0,94 dólares, a 104,30 dólares por barril, enquanto o petróleo dos EUA subia 0,23 dólar, a 95,03 dólares.

“Uma combinação de fatores baixistas está pressionando o preço: o mais importante é que há oferta global esmagadora, com capacidade adicional da Opep esperada antes do final do ano”, disse Andrey Kryuchenkov da VTB Capital.

“O dólar mais forte também não está ajudando.”