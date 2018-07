Braskem pode valer R$ 55 bi e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (10) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Valor da Braskem pode ir a R$ 55 bi. Conclusão do negócio com LyondellBasell vai transformar a petroquímica brasileira em subsidiária integral do grupo holandês, segundo jornal Valor Econômico.

PF faz esforço final para concluir investigação contra Temer. A investigação apura se Temer favoreceu empresas portuárias em troca de propina na edição do decreto dos Portos.

Odebrecht pagará multa de R$2,77 bi em acordo de leniência, diz ministra. Cobrança por desvios de recursos da União e de empresas estatais federais será paga em parcelas anuais, ao longo de 22 anos

Política e mundo

Advogado Caio Vieira de Mello assumirá Ministério do Trabalho. Eliseu Padilha assumiu interinamente a pasta no lugar de Helton Yomura, que pediu exoneração do cargo após ser um dos alvos da Operação Registro Espúrio

Relator da Lava Jato enterra decisões do plantonista e Lula fica preso. Segundo Gebran Neto, plantão judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem, nem à sua.

Trump indica o conservador Brett Kavanaugh para vaga na Suprema Corte. Kavanaugh é juiz do Tribunal de Apelações dos EUA em Washington, e ex-assessor de George W. Bush

Oposição nicaraguense anuncia greve geral de 24 horas em 13 de julho. Movimento, que tem como objetivo pressionar a saída do poder do presidente Daniel Ortega, vai reagendar uma passeata prevista para este sábado.

May alcança acordo dentro de seu governo sobre plano para o Brexit. Premiê pareceu ter persuadido os mais vocais defensores do Brexit a apoiarem seu plano de pressionar por “uma área de livre comércio para bens” com a UE.

Enquanto você desligou…

Ações do Twitter caem por temores sobre base de usuários. Esforços da rede social para combater contas falsas despertaram preocupação sobre impacto em sua base de usuários e finanças

Siemens assina com Alibaba para lançar produtos digitais na China. O contrato estava entre uma série de acordos comerciais sino-alemães de cerca de 20 bilhões de euros assinados na segunda-feira

Investidor reclama na CVM que operação Boeing-Embraer tenta burlar OPA. Renato Chaves acha que a joint-venture mascara uma aquisição de controle que é barata para a Boeing, e cara para os acionistas da fabricante brasileira.

Base de clientes de TV paga cai 4% no Brasil em maio, diz Anatel. Segundo agência, “um dos motivos (para a queda) é a mudança de perfil dos usuários, que estão optando por provedores de filmes e séries via streaming”.

Preço da gasolina sobe em refinarias, mas baixa nos postos, diz ANP. Conclusão é de pesquisa feita semanalmente pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

Starbucks se envolve em nova polêmica por discriminação nos EUA. Quando um cliente, chamado Sam, pediu bebida em um café da Filadélfia, em 27 de junho, gaguejou ao dizer seu nome. E a polêmica começou.

Vendas de junho da HTC recuam quase 68%, maior queda em 2 anos. Antes uma das favoritas dos consumidores e investidores, a popularidade da HTC diminuiu com o surgimento de rivais como a Apple e Samsung.

United espera impacto de US$105 mi no 2º tri com céus abertos no Brasil. Valor das rotas foi impactado porque acordo de céus abertos entre Brasil e EUA remove exigências de reciprocidade para voos entre os países.

Vulcabras Azaleia licenciará marcas da Under Armour no Brasil. Empresa informou que transação está sujeita ao cumprimento de “condições precedentes” e que será distribuidora exclusiva das marcas do grupo no Brasil.

Agenda

Nesta terça-feira, será divulgado o boletim Focus do Banco Central. Nos Estados Unidos, o discurso de Kashkari, membro do FOMC, e na China, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) mensal e anual.