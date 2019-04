Brasileiras lideram a lista das mais valiosas na América Latina

São Paulo – Das 20 empresas mais valiosas da América Latina, nove são brasileiras, cinco são mexicanas, duas são chilenas, duas peruanas, uma argentina e uma colombiana.

As companhias brasileiras lideram o ranking e ocupam as cinco primeiras posições das mais valiosas. No topo da lista está a Petrobras, com valor de mercado estimado em US$ 101,46 bilhões. Em seguida aparecem Itaú (US$ 79,32 bilhões), Ambev (US$ 70,33), Bradesco (US$ 70,01 bilhões) e Vale (US$ 69 bilhões).

Outras duas brasileiras estão na lista: Santander e Banco do Brasil. Os bancos ocupam a 9ª e a 10ª, posição respectivamente.

Entre as cinco mexicanas o destaque é a América Móvil. A companhia de telecomunicações do empresário bilionário Carlos Slim tem valor de mercado estimado em quase US$ 50 bilhões e está na 6ª posição.

O levantamento foi realizado pela Economatica, provedora de informações financeiras, a pedido do site EXAME. Confira a lista abaixo: