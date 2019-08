Brasil rejeita ajuda do G7; a “nova CPMF” é uma boa? e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta terça-feira (27) bem informado:

As quentes do dia

Governo diz que recusará ajuda de US$ 20 milhões oferecidos pelo G7

Ministro do Meio Ambiente chegou a dizer que ajuda era bem-vinda, enquanto presidente Bolsonaro continuava a fazer críticas a países europeus

A “nova CPMF” é uma boa ideia? Veja os argumentos a favor e contra

Imposto sobre transações financeiras é uma das principais polêmicas no debate da reforma tributária. Veja o que dizem defensores e críticos

Entre Guedes e Macron: por que o Brasil não deslancha?

A terça-feira será uma nova oportunidade para separar o campo das ideias do turbulento mundo real do governo Jair Bolsonaro

Governo ainda precisa de R$ 300 milhões para realizar Censo

Devido à regra do teto de gastos, governo tem limite para crescer verba do Censo; emendas parlamentares podem ser alternativa

A indústria de fundos está mudando de cara, diz Anbima

Para vice-presidente da entidade que representa o setor no Brasil, migração de recursos para ações e multimercados pode ser algo duradouro

Fundo eleitoral pode ser votado hoje; entenda o que está em jogo

Relatório da Comissão Mista de Orçamento define que valor destinado às eleições de 2020 deve ser mais que o dobro do liberado em 2018

Política e Mundo

Congresso Nacional criará comissão para acompanhar queimadas na Amazônia

“Precisamos somar os esforços para apresentarmos ao Brasil e ao mundo soluções efetivas”, disse o presidente do Senado e do Legislativo, Davi Alcolumbre

MP vai investigar queimadas criminosas na Amazônia, diz Dodge

Estratégia de combate aos incêndios criminosos na Amazônia foi definida na tarde desta segunda-feira, 26, em reunião extraordinária da Força-Tarefa Amazônia

Ricardo Salles teria coagido funcionários de secretaria, diz Intercept

Salles, na época funcionário do governo de São Paulo, exigiu que um mapa fosse adulterado para liberar uma área protegida para a atividade de mineração

PF conclui inquérito e diz que Maia cometeu crimes de corrupção e lavagem

Com base em delações da Odebrecht, órgão sustenta, em documento enviado ao STF, que presidente da Câmara e seu pai, César Maia, cometeram crimes

Controle de pirataria aumenta assinaturas de serviços legais, diz estudo

Segundo estudo, o bloqueio da pirataria virtual faz com que mais usuários recorram para assinaturas pagas de serviços, como a Netflix

Enquanto você desligou

Mais uma empresa aérea low cost pede autorização para voar no Brasil

De acordo com a Anac, na última semana, a companhia JetSmart deu entrada no pedido para operar voos partindo da Argentina e do Chile para o Brasil

Johnson & Johnson é condenada a pagar US$ 572 mi por opioides

Empresa foi condenada com multa por danos ao estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, por seu papel na crise do vício em opioides

Petrobras busca mediação do TST para acordo coletivo de trabalho

Proposta final foi apresentada no dia 8 de agosto, mas apenas um sindicato oficializou à estatal o resultado das assembleias com os trabalhadores

Odebrecht apresenta plano de recuperação judicial a credores

No total, a Odebrecht tem dívidas de 98,5 bilhões de reais e entrou, em junho, com pedido de recuperação judicial

Passaredo acusa Azul de assediar mais de 80% de seus pilotos

Segundo a Passaredo, mais de 80% dos pilotos da empresa foram contatados pela Azul, que ampliou sua presença na ponte aérea após a derrocada da Avianca

Agenda

Nesta terça-feira (27), nos EUA, o Conference Board publica seu índice confiança do consumidor na economia, referente ao mês de agosto, dado que ajuda a prever expectativas de gastos dos americanos. Já o American Petroleum Institute atualiza os níveis de petróleo, gasolina e destilados dos EUA. E a S&P libera o Índice Coposto 20, do valor de habitação nacional dos EUA, que analisa as variações no preço do mercado imobiliário em 20 regiões do país, dando uma ideia da força do mercado.

Por fim, Luis de Guindos, vice-presidente do Banco Central Europeu, fará seu discurso, que pode trazer pistas sobre a política monetária da instituição a longo prazo.

Frase do dia

“Seja tão bom que as pessoas não vão poder te ignorar” — Steve Martin, comediante norte-americano.