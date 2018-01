Brasil rebaixado pela S&P e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (12) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

S&P reduz nota de crédito soberano do Brasil para BB- ante BB. A agência justificou a mudança em função da demora na aprovação de medidas para reequilibrar as contas públicas e de incertezas devido às eleições deste ano. Em resposta, o Ministério da Fazenda reforçou o compromisso do governo com a consolidação fiscal.

BNDES avisa que não tem dinheiro para todos os pedidos da União. Segundo diretor do banco, se tiver que devolver mais do que R$ 130 bilhões ao governo, a capacidade do banco em emprestar ficaria comprometida.

Corretoras fazem lobby por regulação de moedas virtuais. Fazem parte do esquema empresas como Mercado Bitcoin, a Foxbit e a Braziliex.

Bolsonaro defende uso de auxílio-moradia. Deputado afirmou que usava o dinheiro de auxílio “pra comer gente”.

Merkel e os social-democratas chegam a um acordo na Alemanha. Plano terá ainda de ser submetida ao longo do dia às instâncias dirigentes dos partidos envolvidos.

Política e mundo

Mesmo com aceno de Temer a Alckmin, DEM vê Maia como alternativa. “Ele não se coloca como candidato, mas, queiram ou não, ele é uma alternativa”, disse o presidente do DEM, José Agripino.

Denúncias contra Temer pesaram para rebaixamento, afirma Maia. Presidente da Câmara culpou as denúncias pelo rebaixamento na Standard & Poor’s.

Temer e PTB combinam novos recursos contra suspensão de posse. Cristiane Brasil disse que ficou combinado três frentes de recursos no TRF-2: um da própria deputada, outro do PTB e um terceiro da AGU.

EUA preparam novas sanções contra o Irã. Trump deve decidir antes do sábado se mantém ativo um mecanismo que suspende temporariamente as sanções ao Irã.

Trump chama Haiti e países africanos de “buracos de merda”. Presidente americano sugeriu que preferiria receber em seu país mais imigrantes da Noruega.

Trump diz que provavelmente tem boa relação com Kim Jong Un. Perguntado se falou com o líder norte-coreano, Trump disse ao WSJ: “Eu não quero comentar sobre isso”.

Maduro promete eleições presidenciais na Venezuela neste ano. Pleito é uma exigência feita pela coalizão oposicionista em reunião com o governo.

Enquanto você desligou…

Walmart aumenta salário mínimo por hora após reforma nos EUA. A empresa também informou sobre aumento da licença remunerada tanto para mães (dez semanas) quanto para pais (seis semanas).

Presidente da Eletrobras diz não acreditar em liquidação de distribuidoras. Wilson Ferreira Jr. disse, porém, que há interessados em adquirir todas as empresas.

Pharol pede à Anatel que impeça posse de conselho transitório da Oi. Pelo plano de recuperação judicial aprovado em 20 de dezembro, o conselho de administração seria substituído imediatamente por outro transitório.

Agenda do dia

Nesta sexta-feira, sai o IPC de dezembro dos Estados Unidos. A China divulga sua balança comercial de dezembro.