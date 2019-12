Brasil parado no IDH; regras do saneamento em votação e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta segunda-feira (9) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Brasil tem crescimento minúsculo no IDH e perde uma posição no ranking

Melhora de 0,001 ponto em relação ao ano anterior é, na prática, uma estagnação, o que fez o país ir do 78º para o 79ª lugar

Câmara analisa marco do saneamento. O avanço virá?

A abertura à iniciativa privada em saneamento, um serviço obrigatoriamente monopolista, é alvo de intenso debate mundo afora

Receita abre consulta ao sétimo lote do Imposto de Renda

O crédito bancário para 320.606 contribuintes contribuintes será realizado no dia 16 de dezembro

Para apoiar Fernández, Macri pede “transparência” ao presidente eleito

Atual mandatário criticou Fernández por “dizer coisas demais”, o que segundo ele “não é bom” para um presidente

China otimista sobre acordo com EUA faz bolsas asiáticas fecharem em alta

Ambiente é carregado de pressão porque no domingo, 15, deve entrar em vigor uma nova leva de tarifas americanas sobre US$ 160 bi em produtos chineses

Plano de previdência privada da Brasilprev atrai clientes da classe C

Em pouco mais de um ano, 283 mil pessoas com renda entre 2 mil e 8 mil reais adquiriram produto cuja aplicação mínima é de 100 reais

A construtora por trás dos prédios mais altos de São Paulo

A Porte Engenharia atua desde 1986 exclusivamente na zona leste, onde serão construídos os edifícios residencial e comercial mais elevados da capital

Política e mundo

PSL denuncia 6 deputados do próprio partido ao Conselho de Ética da Câmara

Ações contra Carla Zambelli, Daniel Silveira e outros quatro citam quebra de decoro parlamentar na briga entre Bolsonaro e Luciano Bivar

Fernández nomeia Martín Guzmán como ministro da Economia da Argentina

Presidente eleito começa a montar equipe dias antes de tomar posse para enfrentar uma economia estagnada, dívida crescente e forte inflação

Enquanto você desligou…

Oi pede mais prazo para concluir recuperação judicial

A data limite atual para a operadora concluir o processo termina em 2020

Justiça suspende tramitação de reforma da previdência em São Paulo

Decisão acata pedido de um parlamentar, que alega descumprimento do protocolo interno pelo relator da proposta

Guedes diz que não há razão para pessimismo porque democracia é “vibrante”

Sem fazer referência às críticas que recebeu por falas sobre o AI-5, ministro da Economia afirma defender “grande sociedade aberta”

XP impede que fundo nacional participe de seu IPO nos EUA

Vitreo Exponencial já tem 5 mil investidores, mas XP divulgou comunicado de que não deixará fundos nacionais alocarem suas ações durante a estreia na bolsa

Agenda

Nesta segunda-feira (9), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

A China divulga os números da balança comercial, com os valores de exportações e importações do país. O índice é um termômetro da economia e ganha ainda mais importância no cenário da guerra comercial com os Estados Unidos.

Além disso, também será publicado o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação na região.

Frase do dia

“A arte de viver bem não consiste em eliminar o que nos faz sofrer, mas crescer com esses problemas” — Bernard M. Baruch