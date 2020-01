Brasil na tensão EUA-Irã; a maior feira tec do mundo e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta terça-feira (07) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Do petróleo à soja: o Brasil no embate entre EUA e Irã

O país pode sofrer consequências por seu alinhamento automático aos Estados Unidos após a morte de Qassim Soilemani

TVs 8k, refrigeradores e inteligência artificial: a CES 2020

Maior feira de tecnologia do planeta, em Las Vegas, dá especial atenção à privacidade dos usuários

Bancos centrais têm visão sombria sobre futuros desafios do mundo

Essa foi a preocupante mensagem da conferência anual da Associação Econômica Americana, que reuniu representantes de governos do mundo todo em San Diego

As ações mais recomendadas para janeiro, segundo 20 corretoras

Levantamento do site EXAME aponta os papéis mais recomendados por analistas para investir na Bolsa neste mês

Com união da esquerda, Espanha tem primeira coalizão em 90 anos

Em acordo inédito, o Partido socialista Espanhol e a esquerda radical Podemos esperam obter maioria parlamentar com a abstenção de separatistas

Julian Castro declara apoio a Elizabeth Warren nas primárias democratas

Filho de imigrante mexicano, Castro, ex-ministro de Obama, era o único pré-candidato de ascendência latina entre os democratas

Correria no funeral de Suleimani deixa 35 mortos no Irã, diz jornal

Considerado um herói no país, corpo de general morto pelos EUA passava em cortejo pela província de Kerman, onde ocorreu o tumulto

Demanda por assentos em voos da Azul cresce mais que a oferta

Em dezembro, demanda por assentos na Azul subiu 27,2% ante mesmo mês de 2018, enquanto a oferta de capacidade subiu 26,5%

Política e mundo

Bolsonaro diz que pode cancelar ida a Davos por “questão de segurança”

A viagem estava confirmada e passou a ser reavaliada após a escalada da tensão entre Estados Unidos e Irã

EUA não têm planos de retirar tropas do Iraque, diz secretário de Defesa

Secretário negou que a Coalizão liderada pelos Estados Unidos deixará o Iraque, como informa carta publicada na imprensa nesta segunda (6)

Em clima de incertezas, Guaidó prepara sessão no Parlamento da Venezuela

Guaidó foi reeleito por deputados opositores enquanto apoiadores de Maduro elegeram outro chefe do Parlamento

Enquanto você desligou…

Brasil trabalha para não ficar refém de alta do petróleo, diz ministro

Ao mesmo tempo, governo busca garantir que a Petrobras tenha liberdade para estabelecer os preços dos combustíveis

Qualcomm se prepara para acelerar seus negócios em um novo mercado

Fabricante americana anunciou o desenvolvimento de um processador para carros autônomos

Reformas, mudança no trânsito, 2ª instância: a agenda do Congresso em 2020

Depois da aprovação da reforma da Previdência, administrativa e tributária serão o foco do Legislativo, que volta aos trabalhos em fevereiro

Alta nos preços? Exportação de carne do Brasil bate recorde em 2019

O país terminou o ano passado com 1,847 milhão de toneladas de carne bovina exportadas, avanço de 12,4% na comparação anual

Petrobras espera receber nos próximos dias propostas por mais 3 refinarias

Quando a estatal terminar seu programa de desinvestimentos no setor, ficará com apenas 49% da capacidade de refino do país, ante atuais 98%

Reestruturação de cargos da PF custará R$ 7,8 milhões aos cofres públicos

Gratificações podem subir de R$ 300 para R$ 1.600; gasto extra está previsto em Orçamento aprovado pelo Congresso

Agenda

Nesta terça-feira (7), a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) publica o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) do mês de dezembro e do resultado de 2019. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor e é uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação na região.

O IPC também será divulgado na Zona do Euro, que divulga ainda os números das vendas no varejo do mês de novembro e na atualização anual, ou seja, de janeiro até novembro. O índice mede a variação no valor total das vendas no setor, ajustadas pela inflação. É o indicador mais importante dos gastos dos consumidores, o que representa a maior parte da atividade econômica em geral.

Já nos Estados Unidos serão publicados os dados da balança comercial de novembro, com os números de exportações e importações que o país realizou no mês. Os norte-americanos também vão conhecer os números de encomendas à indústria. O Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto dos EUA.

Frase do dia

“Não se trata de ter ideias, mas sim de levar essas ideias para a vida real.” — Scott Belsky, cofundador do Behance