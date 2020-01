Brasil na OCDE?; o início avassalador do Disney+ e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta quarta-feira (15) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

EUA apoiam Brasil para entrada na OCDE no lugar da Argentina

Planos do governo dos EUA, depois de ter dito anteriormente que queria que a Argentina, é uma vitória para a administração do presidente Jair Bolsonaro

O início avassalador do Disney+, que atingiu 41 milhões de downloads

Mesmo sem chegar a boa parte da Europa e a países como o Brasil, streaming da Disney passou 97 milhões de dólares em faturamento no celular, diz relatório

Disputa entre Sanders e Warren abre caminho para Biden

Candidatos progressistas voltaram a se desentender sobre o papel das mulheres na política; ex-vice-presidente é tido como o mais experiente

Restituições do seguro Dpvat podem ser pedidas a partir desta quarta-feira

Restituição foi confirmada após o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, ter permitido a redução de valores do seguro obrigatório

Grupo vai mostrar caminho das pedras para juiz de garantias

Há uma grande polêmica sobre como implementar a nova figura jurídica, aprovada pelo Congresso no final de 2019

Cessar-fogo? Assinatura de acordo entre EUA e China ainda deixa dúvidas

Anunciado há pouco mais de um mês, o acordo tem sido descrito como a “Fase 1” das negociações das negociações comerciais entre os dois países

Após queda em indústria e serviços, comércio vai salvar novembro?

A expectativa é positiva, puxada pelos bons resultados de vendas na Black Friday. O setor acumula alta de 2,7% de janeiro a outubro

Conheça os fundos que doam a taxa de gestão para projetos socioambientais

Investidor preocupado com causas socioambientais já pode escolher entre fundo imobiliário, de ações e renda fixa, pertencentes a cinco gestoras

Política e mundo

Bolsonaro anuncia reajuste e valor do salário mínimo será de R$ 1.045

Diferentemente do anterior, o novo valor do piso passa a repor a inflação de 2019. No entanto, o salário mínimo de 2020 segue sem aumento real

Governo vai contratar 7 mil militares para regularizar atendimento do INSS

Segundo o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, o custo da medida ficará em torno de R$ 14,5 milhões por mês

Novo vídeo mostra que dois mísseis derrubaram avião ucraniano no Irã

Imagens de câmeras de segurança verificadas pelo NY Times mostram que dois mísseis disparados com 30 segundos de distância derrubaram o voo 752

Enquanto você desligou…

Petrobras conclui venda de ativos na Nigéria por US$ 1,454 bilhão

A participação foi vendida para a Petrovida Holding; com a transação, a estatal encerra integralmente as suas atividades operacionais na África

“Não bebam a Belorizontina, seja de que lote for”, diz sócia da Backer

Exames laboratoriais realizados pela Polícia Civil de Minas Gerais identificaram a presença da substância tóxica em amostras da cerveja mineira

Área com avisos de desmatamento na Amazônia sobe 85% em 2019, mostra Inpe

De acordo com dados do sistema Deter, entre agosto de 2018 e julho de 2019, a área com avisos de desmatamento somou 6.840 quilômetros quadrados

Convencida pela Boeing, Lion Air desistiu de treinamento para 737 Max

Um ano depois da tentativa da Lion Air de treinar tripulação para pilotar o Boeing 737 Max, 189 pessoas morreram em acidente aéreo na Indonésia

Agenda

Nesta quarta-feira (15), no Brasil, serão divulgadas as vendas no varejo no mês de novembro e na atualização anual, ou seja, de janeiro até novembro de 2019. O índice mede a variação no valor total das vendas no setor, ajustadas pela inflação. É o indicador mais importante dos gastos dos consumidores, o que representa a maior parte da atividade econômica em geral.

Na Zona do Euro, são liberados os dados da produção industrial também para novembro. Esse é um dos principais indicadores da economia do país e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores. A balança comercial europeia é outro número importante que será divulgado nesta sexta, com os valores de exportações e importações.

Frase do dia

“A liderança é a arte de fazer uma pessoa querer fazer algo que, na verdade, vai ajudar você.” – Dwight Eisenhower