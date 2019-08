Brasil livre da recessão técnica?; o futuro do dólar e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta quinta-feira (29) bem informado:

As quentes do dia

Entre a recessão e a paralisia: o PIB do segundo trimestre

PIB será divulgado nesta quinta e pode apontar que Brasil se livrou por pouco da recessão técnica, o que não chega a ser uma ótima notícia

Dólar perto do recorde? Com inflação, só se chegar a 7 reais

Considerado o diferencial de inflação, moeda superou os 7 reais três vezes na história do Brasil

Governo ‌debate‌ ‌reforminha ‌da‌ ‌previdência‌ ‌militar‌ ‌na‌ ‌Câmara‌ ‌

Embora respondam por 15% do déficit da Previdência, os militares devem contribuir com apenas 1% da economia prevista para os próximos 10 anos

Plano de ação? Governo recebe propostas contra queimadas na Amazônia

Onyx Lorenzoni apresentará um consolidado das propostas elaboradas pelos governadores dos estados da Amazônia ao presidente Jair Bolsonaro nesta quinta

Política e Mundo

Fachin reabre prazo para Lula se manifestar em ação da Lava Jato

Ministro do STF reabriu tempo para alegações finais do ex-presidente na ação penal que trata do Instituto Lula

Ser juiz é ser dono do Brasil?, diz hacker da Lava Jato sobre Moro

Em entrevista à Folha, Walter Delgatti Neto afirmou que apenas acessou e divulgou informações de interesse público, e diz ter prestado serviço à sociedade

Moro diz que diretor-geral da PF tem sua confiança e permanece no cargo

Declarações do ministro ocorrem em meio a recentes insinuações do presidente Jair Bolsonaro de que poderia trocar o diretor-geral da Polícia Federal

Congresso mantém veto a prestação de assistência odontológica obrigatória

Parlamentares decidem nesta quarta-feira se mantêm ou derrubam 12 vetos do presidente Jair Bolsonaro

Enquanto você desligou

Argentina anuncia renegociação da dívida com FMI e credores privados

Ministro das Finanças, Hernan Lacunza ressaltou que os pagamentos da dívida não serão interrompidos; pressão sobre o Real deve aumentar

CVC, Localiza e Magazine Luiza são as marcas que mais crescem no Brasil

Divulgada com exclusividade à EXAME, lista das marcas mais valiosas do país mostra que as empresas continuaram a investir em inovação apesar da crise

Governo quer corte no Sistema S para financiar Bolsa Família

A contribuições compulsórias cairiam de R$ 22 bilhões anuais para R$ 12,3 bilhões, segundo projeto feito pela equipe econômica

Produtores de soja dizem que atividade não tem ligação com queimadas

De acordo com Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, plantio de soja nos municípios com mais queimadas na Amazônia é inexpressivo

Governo vai propor leilão para trocar térmicas antigas por mais baratas

Ministério de Minas e Energia prepara consulta pública sobre a proposta para substituir contratos de termelétricas antigas por novos projetos

Spotify quer que você crie seu próprio podcast

Serviço de streaming está testando botão que facilita a criação de podcasts pelos usuários

Confira os números sorteados no concurso 2.183 da Mega-Sena

O prêmio foi estimado pela Caixa em R$ 42 milhões, e o sorteio foi realizado no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em SP

Agenda

Nesta quinta-feira (29), é dia de conhecermos o PIB brasileiro do segundo semestre de 2019, assim como o acumulado do ano. E também acontece a reunião mensal do Conselho Monetário Nacional, sobre as diretrizes do Sistema Financeiro Nacional.

Por falar em PIB, o Bureau of Economic Analysis divulga a prévia do valor da atividade econômica nos EUA, também relativo ao segundo semestre de 2019. E ainda é dia de conhecer a Balança Comercial de Bens americana.

Já o Departament of Labor, como faz todas as semanas, publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego, nos EUA, que é o primeiro indicativo da força de trabalho do país. Outro dado que será conhecido nesta quinta é o nível de estoque do varejo dos EUA, excluindo automóveis. Por fim, a National Association of Realtors libera as informações de vendas pendentes de moradias (PHSI, na sigla em inglês) do mês de julho, considerado o principal indicador de atividade do setor imobiliário.

Frase do dia

“Tentar crescer é doloroso. Você comete erros. Você tenta aprender com eles e, quando não, dói ainda mais” — Aretha Franklin