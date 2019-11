Brasil em conflito nos Brics; prejuízo na Via Varejo? e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta quarta-feira (13) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Crise na Bolívia e Venezuela deve opor Brasil e demais membros do Brics

Ainda essa semana, governo russo classificou a renúncia do presidente boliviano, Evo Morales, como um golpe de Estado

Via Varejo deve ter prejuízo no 3º tri. Os investidores seguirão firmes?

Também nesta quarta-feira, o concorrente Magazine Luiza precifica sua nova oferta de ações, outra dor de cabeça para a empresa de Michael Klein

Magazine Luiza levanta R$ 4,7 bilhões em sua oferta de ações, diz agência

Com ação a 43 reais, segundo revelado por fontes à Bloomberg, preço do follow-on sai quase sem desconto ante o valor de mercado, o que é raro nas ofertas

Joice diz que assinaturas para partido de Bolsonaro serão checadas

Pedido de criação de um partido precisa ser protocolado no TSE com ao menos 419,9 mil assinaturas em nove estados

Impeachment de Trump e guerra comercial pressionam bolsas pelo mundo

Ontem, Ibovespa caiu 1,5% num dia de alta nos índices globais. Hoje, o mundo amanheceu de ressaca — para onde vai a bolsa brasileira?

Greve geral, protestos em massa e forte queda do peso sacodem o Chile

Manifestantes voltaram às ruas nesta terça-feira (12) para cobrar o aprofundamento de reformas prometidas pelo presidente Piñera

Goldman Sachs recomenda vender ação do Banco Inter e vê preço menor

Avaliação veio na mesma semana em que a Fitch elevou a nota de crédito do banco mineiro.

Política e mundo

Novo partido se apresenta como “sonho de pessoas leais a Bolsonaro”

Presidente anunciou saída do PSL nesta terça e a decisão de criar uma nova legenda; a “Aliança pelo Brasil” precisa ser aprovada pelo TSE para ser criada

Senadora opositora Jeanine Áñez se declara presidente interina da Bolívia

Áñez assumiu o cargo em sessão no Parlamento que não contou com a presença dos representantes do MAS, partido do agora ex-governante

Enquanto você desligou…

Serão desbloqueados R$ 14 bi do Orçamento de 2019, diz Economia

O secretário especial Waldery Rodrigues afirmou que a arrecadação com o megaleilão do petróleo permitiu o descontingenciamento nas contas públicas

Alcolumbre diz que PEC paralela fica para próxima terça no Senado

Os senadores ainda precisam votar emendas ao texto principal e o segundo turno da proposta que altera o texto-base da reforma da Previdência

Projeto sobre autonomia do Banco Central é aprovado em Comissão do Senado

Proposta, entre outras coisas, define prazo para mandatos de presidente e diretores da instituição; PL é encaminhado ao Senado com requerimento de urgência

Programa Verde Amarelo acaba com multa de 10% do FGTS paga por empresas

Hoje, as empresas pagam 50% de multa nas demissões, dos quais 40% ficam com o trabalhador e os outros 10% vão para os cofres da União

BNDES procura bancos para vender participação na JBS, dizem fontes

A instituição de fomento tem 21,3% da processadora de alimentos, e tenta vender apenas uma parcela dessa participação

Lucro da CPFL Energia vai a R$748 mi no 3º tri, alta de 19,4%

Companhia registrou Ebtida de R$ 1,618 bilhão no trimestre – avanço de 4,5% no ano a ano

Lucro da MRV cai 8% no 3º trimestre, sob efeito do Minha Casa Minha Vida

A construtora informou que o lucro líquido de R$ 160 milhões foi impactado com paralisação de repasses para imóveis do programa

Agenda

Nesta quarta-feira (13), no Brasil, serão divulgadas as vendas no varejo no mês de setembro e na atualização anual, ou seja, de janeiro até setembro. O índice mede a variação no valor total das vendas no setor, ajustadas pela inflação. É o indicador mais importante dos gastos dos consumidores, o que representa a maior parte da atividade econômica em geral.

Já nos Estados Unidos, ocorre a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O CPI calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação no país. Além disso, também tem o saldo das contas públicas americanas, que vai mostrar a diferença entre o que o governo dos Estados Unidos recebeu e gastou no mês de outubro.

Na Zona do Euro e na China saem os dados de produção industrial, que mede a variação das produções totais das fábricas, minas e serviços públicos em cada região.

Ainda na China será publicado um dos principais indicadores da economia no país, a taxa de desemprego, que mede a porcentagem da força de trabalho total que está desempregada.

Por fim, vai ocorrer, nos EUA, o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell. O mercado pode apresentar grande instabilidade de acordo com a fala do líder do banco central americano.

Frase do dia

“Quem nós somos não pode ser separado de onde viemos” — Malcom Gladwell, jornalista britânico.