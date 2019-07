Brasil e EUA querem acordo; a quarta-feira dos juros e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta quarta-feira (31) bem informado:

De olho no livre-comércio, Brasil e EUA tentam avançar acordo sobre açúcar

Países devem começar a elaborar tratado de livre-comércio para o longo prazo; secretário de comércio dos EUA encontra-se com Guedes nesta quarta

“Super Quarta” deve ter cortes de juros no Brasil e nos EUA

Nos dois países, inflação baixa e economia perdendo fôlego devem ser os gatilhos para que os bancos centrais anunciem redução de juros após longo período

Por que os bancos caíram na bolsa, apesar dos balanços fortes?

Em 2019, os 3 maiores bancos privados do país sobem menos que o Ibovespa na bolsa. O que está em jogo?

Por acordo comercial, Guedes e Bolsonaro recebem secretário dos EUA

O presidente tentará negociar um acordo que destrave burocracias com os Estados Unidos, dias depois de dispensar chanceler francês

BR Distribuidora divulga primeiro balanço após privatização

A Petrobras vendeu 30% de sua participação na companhia por um valor de 9,6 bilhões de reais, o que tirou da estatal o controle sobre a distribuidora

Funcionários dos Correios começam greve nesta quarta

Em meio a um debate no governo federal sobre a privatização, funcionários paralisam atividades por causa de salário e plano de saúde

Governo detalha novo contingenciamento e Educação fica sem R$ 348 milhões

Congelamento anunciado na última semana é de R$ 1,4 bilhões; ministério mais atingido foi o da Cidadania

Política e Mundo

Bolsonaro quer mexer em normas que tratam de trabalho análogo à escravidão

Presidente afirmou que a linha entre trabalho análogo e escravo é tênue e ressaltou que pretende dar mais garantias ao empregador

Doria recebe ministro francês que teve audiência com Bolsonaro cancelada

Jean-Yves Le Drian estava na agenda oficial nesta segunda, mas o encontro foi cancelado e em seguida Bolsonaro apareceu em uma live cortando o cabelo

Após massacre, Moro autoriza envio de tropa federal ao Pará por um mês

Força-tarefa terá apoio de segurança pública e administração penitenciária do estado e atuará em atividades de guarda, vigilância e custódia de presos

Decisão do STF sobre Coaf pode prejudicar entrada na OCDE, diz embaixador

Carlos Márcio Cozendey explicou que a análise da candidatura do Brasil levou em consideração a atuação do órgão no combate à corrupção no país

Trump elogia Eduardo e diz que indicação para embaixada não é nepotismo

Presidente norte-americano afirmou estar feliz com a escolha de Bolsonaro e chamou deputado federal de “extraordinário”

Enquanto você desligou

Governo muda normas de segurança e saúde no trabalho

A estimativa é de que as mudanças terão um impacto positivo de R$ 68 bilhões em 10 anos para a indústria

CSN tem alta de 59% no lucro do 2º trimestre

Bons resultados da siderúrgica são apoiados em maiores vendas de minério de ferro e redução de despesas financeiras

Lojas Renner tem queda de 14% e encerra trimestre com lucro de R$ 235 mi

Considerando primeiros 6 meses de 2019, lucro líquido da empresa registra alta de 2,7%, em relação ao mesmo período do ano anterior, para R$ 396,7 milhões

Apple tem resultado trimestral acima do esperado

Receita de serviços no terceiro trimestre fiscal subiu 12,6%, para US$ 11 bilhões, guiada por melhora do mercado na China

Furnas abre PDV e calcula demitir mais de 1.200 funcionários

O processo deve ser iniciado após o enceramento da discussão do acordo coletivo em andamento. Nos anos 1990, a estatal contava com 10 mil empregados

Brasil pode liderar produção global de petróleo em 10 anos, diz ANP

De acordo com o diretor da Agência, Felipe Kury, essa possibilidade é concreta e real em função da atividade produtiva, que está avançando

Família de João Gilberto contesta perícia que reduz dívida de gravadora

Laudos apresentados à Justiça constatavam alterações em músicas e renderam indenização de R$ 170 mi, mas Universal Music recorreu e valor foi a R$ 13 mi

Agenda

Nesta quarta-feira (31), os juros serão o principal assunto do dia, aqui e no mundo. Para começar, durante a tarde o Copom divulga a nova taxa Selic, atualmente em 6,5% — e há expectativa de corte. Já o IBGE atualiza a taxa de desemprego do mês de junho.

Voltando aos juros, o Fomc (equivalente americano do Copom) revelará a nova taxa a curto prazo dos EUA. Depois, haverá declaração do Fomc, que é o principal meio do comitê de comunicar os investidores sobre a política monetária, além de coletiva de imprensa sobre o assunto. Como já é de praxe, o Energy Information Administration libera as informações mais recentes sobre os estoques de petróleo bruto e em cushing do país, e o ADP (Automaric Data Processing) divulga o índice de variação de empregos privados de julho (lembrando que o número exclui o campo).

Na Zona do Euro, é dia de conhecer o PIB do trimestre (além do acumulado do ano), a taxa de desemprego do mês de junho e o IPC (um dos principais medidores da inflação) de julho — e também o anual. Já na China, há divulgação do Índice de atividade dos gerentes de compras, que dá um, panorama da atividade do setor industrial e, consequentemente, de toda a economia.