Brasil é epicentro da covid-19?; Novo corte na Selic e tudo para ler hoje

Sob pressão do coronavírus, Copom deve anunciar novo corte na Selic

A expectativa é de uma redução de 0,5 ponto percentual na taxa de juros, a mais baixa desde 1999

Em meio à pandemia, empresas de saúde devem divulgar alta nos lucros

A crise do coronavírus começou quando o trimestre já estava no final e pegou as companhias em meio a um forte movimento de consolidação

O Brasil será o país com mais mortes diárias por coronavírus?

Brasil pode ser novo epicentro global do coronavírus; ontem, ficou atrás apenas de Estados Unidos e Reino Unidos em número de mortes

TIM tem lucro líquido de R$ 164 milhões no 1º trimestre, alta de 8,3%

A receita líquida da TIM foi de R$ 4,215 bilhões nos primeiros três meses de 2020, crescimento de 0,6% ante um ano

Congresso quer ampliar compensação para quem teve corte de salários

Relator da proposta estuda elevar o teto do benefício a três salários mínimos (R$ 3.135); mudança pode significar um custo adicional de R$ 16 bilhões

Isolamento social registra queda no Rio e ruas mais cheias preocupam

Números da empresa de inteligência artificial mostram que o Rio apresentou um isolamento de 74% na segunda (4), enquanto há 15 dias essa taxa era de 79%

Com 29.500 mortes, Reino Unido prepara o plano para a reabertura

Boris Johnson participa de uma sessão no Parlamento e deve falar sobre a estratégia para o fim da quarentena no país

“O Rio é o meu estado”, justifica Bolsonaro sobre mudança no comando da PF

Presidente ainda afirmou que “em nenhum momento” Moro disse que ele cometeu algum crime; acusações do ex-ministro contra Bolsonaro são investigadas

Câmara aprova socorro aos estados, mas proposta retorna ao Senado

Texto que prevê auxílio de R$ 120 bilhões para o enfrentamento da crise foi modificado

Nomeação de Dante Mantovani para a Funarte é cancelada pelo governo

Olavista que ligou rock ao aborto havia sido renomeado para o cargo nesta terça

Governador institui “lockdown” em 10 municípios do Pará até 17 de maio

O decreto passa a valer na quinta-feira, 7; partir do domingo, 10, as autoridades poderão aplicar multas a quem desrespeitar o bloqueio

Governo Trump se prepara para encerrar força-tarefa contra coronavírus

Com quase 70 mil mortos, Trump sinaliza que a pandemia de coronavírus não é mais uma prioridade e reforça pressão para a reabertura da economia

Conheça o laboratório chinês apontado pelos EUA como origem da covid-19

Contrariando a grande maioria dos pesquisadores, autoridades americanas afirmam ter evidências de que a covid-19 surgiu no Instituto de Virologia de Wuhan

Fitch corta para “negativa” perspectiva para rating do Brasil

A agência de classificação de risco citou a deterioração do cenário econômico e fiscal do país e renovada incerteza política

Em meio à pandemia, lucro da Disney cai 91% no primeiro trimestre

A gigante do entretenimento ainda estima que os efeitos do coronavírus podem gerar um impacto de US$ 1,4 bilhão nos resultados do segundo trimestre

Com SUS à beira do colapso, proposta de fila única nas UTIs ganha força

A “fila única” das UTIs para coronavírus, juntando disponibilidade de setor público e privado, se assemelharia à fila única dos transplantes

Saúde diz agora que pico do coronavírus ocorrerá “entre maio e julho”

Até março, o Ministério da Saúde afirmava que o país se preparava para um pico da doença entre o fim de abril e o início de maio

Com alta no e-commerce, Mercado Livre mantém investimento no Brasil

A alta no comércio eletrônico provocada pelas medidas de isolamento social deve compensar os efeitos negativos do coronavírus nos resultados da empresa

Nesta quarta-feira (6), ocorre a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que vai definir o futuro da taxa básica de juros no Brasil, a Selic. A taxa já está no seu patamar mais baixo da história (em 3,75%), e a projeção aponta para que mais uma redução seja definida hoje pelo Banco Central.

Já nos Estados Unidos, os valores dos estoques de petróleo bruto e em cushing também serão divulgados com atualização pelo Energy Information Administration.

