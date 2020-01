Brasil abaixo de zero; bolsas retomam otimismo? e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta terça-feira (14) para começar o dia bem informado

As quentes do dia

Mourão reinaugura base na Antártica iniciada por Dilma

Tanto o vice-presidente quanto o ministro da Ciência, Marcos Pontes, comparecerão à base que custou US$ 99,6 milhões e começou a ser reconstruída em 2015

Sai o Irã, entra a China: otimismo renovado nas bolsas

Dados positivos de exportação chinesa e possibilidade de assinatura de acordo comercial devem pesar nas mesas de negociação nesta terça-feira

Governo está perto de anunciar novo Bolsa-Família

O custo extra de 7 bilhões de reais tem causado resistência da equipe econômica do governo, que não vê espaço no Orçamento

Com seis candidatos, Partido Democrata tem debate decisivo

No dia 3 de fevereiro, os eleitores do estado de Iowa serão os primeiros a votar no seu candidato democrata favorito para a disputa

Menos juros, mais crédito? Os balanços dos bancos nos EUA

JPMorgan, Citi e Wells Fargo divulgam resultados nesta terça; números devem ajudar a balizar as expectativas sobre o desempenho da economia americana

Roupas da Zara no Brasil custam o dobro do que nos EUA, mostra índice

Edição 2020 do Zara Index, índice que compara os preços da varejista em mais de 40 países, mostra que Brasil continua sendo um dos mais caros no varejo

Política e Mundo

Trump teria autorizado assassinato de Soleimani há 7 meses, diz emissora

Soleimani foi assassinado no último dia 3 de janeiro em uma operação militar do Pentágono com um drone nos arredores do aeroporto de Bagdá

Enquanto você desligou

Brasil encerra pior década em crescimento desde 1900 — o que esperar agora

Cálculo feito pelo economista Roberto Macedo, da USP, mostra que performance da economia brasileira foi a pior em mais de um século

Imposto de Renda: patrões não poderão mais deduzir gastos com domésticos

Em vigor desde 2006, lei que criou o benefício para aumentar formalização de domésticas estabelecia que a dedução valeria o Imposto de Renda de 2019

Carlos Campani, da UFRJ: 50 dias de carnaval não vão salvar o Rio

Para o professor de finanças da UFRJ, a extensão do carnaval é positiva como forma de aquecer a economia, mas não irá salvar as finanças da cidade

B2W anuncia compra de portal Supermercado Now

Criado em 2016, o Now permite que pessoas comprem pela internet na loja de sua preferência e optem por retirar os itens no mercado

Caoa desiste de fábrica da Ford, mas deve manter investimentos em SP

Segundo o governador João Doria, a compra da fábrica está sendo estudada por outros dois grupos de investidores chineses

Agenda

A agenda econômica do Brasil, Estados Unidos e China trará diversos dados nesta terça-feira. Por aqui, o IBGE divulga o IBC-BR de novembro, índice que mede o ritmo da economia e é considerado uma prévia do PIB.

Nos Estados Unidos, o principal dado a ser divulgado é o núcleo do IPC (Índice de Preços ao Consumidor) de dezembro de 2019. Ele mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia, e é uma forma de analisar a inflação do país.

Além disso, haverá o discurso de Williams, membro do FOMC (comitê equivalente ao nosso Copom) do Federal Reserve, e dados sobre o balanço orçamentário federal.

Já na zona do Euro, haverá o discurso de Yves Mersch, da diretoria do Banco Central Europeu (BCE). Seus compromissos públicos costumam ser utilizados para fornecer indicações sobre a política monetária.

Na China, o mercado poderá conhecer a balança comercial de 2019.