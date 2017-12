Bradespar participou de leilão de OPA da CPFL

São Paulo – Em seu boletim de Relações com Investidores divulgado nesta sexta-feira, 1, a Bradespar informa que participou do leilão da oferta pública para aquisição de ações (OPA) da CPFL, realizado na quinta-feira, 30, pela State Grid, nova controladora da elétrica.

No boletim, a Bradespar não informa quantas ações foram vendidas no leilão.

O documento mostra a posição da companhia antes da operação, com 53.646.240 ações ON da CPFL, correspondentes a 5,25% do capital social. A empresa informa que os recursos vão entrar efetivamente no caixa na próxima terça-feira, 5.