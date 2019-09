Bradesco traz fundos da Bridgewater, de Ray Dalio, ao Brasil

Os investidores brasileiros estão prestes a ganhar acesso a algumas das estratégias de Ray Dalio, da Bridgewater Associates LP – a maior gestora de hedge funds do mundo – sem precisar deixar o país.

O Bradesco, segundo maior banco brasileiro em valor de mercado, está lançando um novo fundo no Brasil que combina as estratégias ‘Pure Alpha Major Markets’ e ’All Weather Portfolio’ da Bridgewater, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto, que pediu para não ser identificada porque a informação não é pública.

O Pure Alpha Major Markets aposta em tendências macroeconômicas globais e é um substrato do principal fundo da casa, o Pure Alpha. Já o fundo All Weather utiliza uma estratégia de paridade de risco, procurando proteção contra a volatilidade dos mercados a partir do investimento em um conjunto de ações, títulos de dívida e moedas para amortecer volatilidade.

O Bradesco irá distribuir o novo fundo a clientes institucionais e do private banking, disse a pessoa, e não terá proteção cambial. O Bradesco não quis comentar, assim como a Bridgewater.

Dalio é fundador e co-diretor de investimentos da Bridgewater, baseada em Westport, Connecticut, que supervisiona cerca de US$ 160 bilhões em ativos.