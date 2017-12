Bradesco fará pagamento de juros sobre capital próprio em março

Márcio Rodrigues, do Estadão Conteúdo

São Paulo – O Conselho de Administração do Bradesco aprovou proposta da diretoria para o pagamento de juros sobre o capital próprio complementares, no valor total de R$ 4,820 bilhões, sendo R$ 0,754464633 bruto por ação ordinária e R$ 0,829911096 por preferencial.

O pagamento ocorrerá em 8 de março de 2018 pelo valor líquido de R$ 0,641294938 por ação ordinária e R$ 0,705424432 por preferencial, já deduzido o imposto de renda na fonte de 15%. As ações passarão a ser negociadas ex-juros a partir de 26 de dezembro.

O banco destaca, no comunicado enviado ao mercado, que foram pagos este ano R$ 1,172 bilhão de JCP mensais, relativos ao período de janeiro a novembro, e R$ 1,102 bilhão de JCP intermediário. Somado o valor proposto hoje, o total atinge R$ 7,204 bilhões no ano.

Por ação, o valor pago e a pagar é de R$ 1,1339 por ON e de R$ 1,2473 por ação preferencial.

“Os juros complementares ora aprovados representam, aproximadamente, 44 vezes o valor dos juros mensalmente pagos, líquidos de imposto de renda na fonte, e serão computados no cálculo dos dividendos obrigatórios do exercício previstos no estatuto social.”