Bradesco e Itaú são as empresas que mais perderam valor

São Paulo — O Bradesco viu seu valor de mercado encolher 13,63 bilhões de reais em fevereiro. O banco foi a companhia que mais perdeu valor no período, segundo os cálculos da provedora de informações financeiras Economatica.

Em termos simples, o valor de mercado é obtido ao multiplicar o número de ações que uma empresa tem pelo valor dos papéis.

No último mês, os papéis ordinários do Bradesco registraram perdas de 5,52%. Já os preferenciais tiveram baixa de 3,99%. Com isso, o valor de mercado do banco passou dos 243,6 bilhões de reais para 230 bilhões.

O Itaú aparece em segundo lugar na lista, com uma perda de 8,3 bilhões de reais no período, seguido pela Cielo, que perdeu 7,3 bilhões de reais ao longo mês. Abaixo, você encontra a lista completa: