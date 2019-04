Bradesco divulga lucro; o segundo passo da Previdência e tudo pra ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta quinta-feira (25) bem informado

As quentes do dia

Longe da crise, Bradesco abre leva de balanços positivos para os bancos

Resultado foi puxado pelo crescimento da carteira de crédito. Os maiores bancos do Brasil devem ter lucrado R$ 20 bi no 1º trimestre

Em meio a guerra no Twitter, Maia instala comissão da reforma

Presidente da Câmara, elogiado por Bolsonaro em cadeia de rádio e TV, se consolida como embaixador do bom senso no governo

Recuperação da renda tem o seu pior momento na história

Não há paralelo de retomada tão lenta no Brasil após uma recessão, diz consultoria em reportagem para o jornal Folha de S. Paulo

Ministérios apoiam projetos que limitam licenciamento ambiental

Elaborado pela Frente Parlamentar Agropecuária, texto em discussão na Câmara prevê fim de autorização para produtores rurais e em obras de infraestrutura

Maia afirma desconhecer propostas do MEC e critica política externa: ‘Um desastre’

Segundo reportagem do O Globo, o presidente da Câmara afirmou ainda que sua relação com Bolsonaro é pior do que já foi

Política e mundo

Ex-funcionária do governo dos EUA admite que vazou informações à China

Candace Marie Claiborne admitiu ter mentido aos investigadores; a ex-funcionária teria recebido dinheiro de agentes chineses

Marco Aurélio diz ter “dúvida” sobre crimes de Lula no caso triplex

Lula teve sua pena na condenação do triplex reduzida para 8 anos pelo STJ na última terça, 23

Juiz dá 8 dias para Lula se manifestar no caso do sítio em Atibaia

Decisão representa mais um passo para que o petista seja julgado pela 2ª instância referente as reformas no imóvel feitas pela OAS e a Odebrecht

Se eu abri mão, é porque o negócio está feio, diz ex-vice-líder da Câmara

O deputado federal Capitão Augusto (PR-SP) entregou o cargo de vice-líder nesta quarta (24) e critica fortemente a articulação do governo no Congresso

Câmara conclui votação de projeto sobre autonomia de partidos políticos

Autonomia servirá para definir prazo de duração dos mandatos dos membros dos órgãos partidários; matéria segue para sanção presidencial

Em pronunciamento, Bolsonaro agradece Maia por ajudar na Previdência

Em vídeo de dois minutos transmitido em rede nacional, Bolsonaro também disse que reforma da Previdência ajudará a reduzir desigualdade social

Enquanto você desligou…

Três meses após tragédia da Vale, 37 famílias ainda esperam notícias de desaparecidos em Brumadinho

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, até o momento, 233 mortos foram identificados pelo IML, afirma reportagem do G1

Amazon divulga primeiros resultados após divórcio de Bezos e Mackenzie

Durante o processo de separação, a ex-mulher do empresário abriu mão de 75% e de um assento no conselho da companhia

Petrobras anuncia Programa de Desligamento Voluntário

No início do mês, o programa já tinha sido aprovado pela diretoria e aguardava apenas o aval do colegiado

Deutsche Bank e Commerzbank anunciam fim de diálogo sobre fusão

Os dois maiores bancos da Alemanha anunciaram que fusão não ofereceria “valor agregado suficiente”

Facebook tem lucro e receita acima do esperado no 1º trimestre

Resultado veio acima do esperado por analistas consultados pela FactSet, que projetavam lucro de US$ 1,61 por ação

Tribunal de Tóquio concede liberdade a Ghosn pela segunda vez

Ghosn havia sido liberado em março, depois de passar 108 dias em detenção, mas foi preso novamente em abril

GPA encosta no Carrefour Brasil após alta em vendas no 1º trimestre

Na véspera, o Carrefour Brasil, maior rival do grupo, divulgou alta de 9,9 por cento nas vendas brutas do primeiro trimestre

Embrapa completa 46 anos e assina convênios de cooperação técnica

Estatal de tecnologia e inovação na área rural anunciou quatro convênios, desde incentivos à agricultura familiar a estímulo às commodities

Joaquim Levy defende Previdência e pede abertura de capital da Caixa

Presidente do BNDES também defendeu medidas de simplificação e uma “economia mais livre”

BC inicia processo de implementação do Open Banking no Brasil

Com Open Banking, dados dos clientes devem ser compartilhados e bancos poderão utilizar uma mesma infraestrutura de tecnologia

Netflix anuncia que produzirá 30 novas séries e filmes no Brasil

Netflix contratou roteiristas e escritores como Larissa Manoela, Maisa Silva e Talita Rebouças, além dos diretores Fernando Meirelles e Daniel Rezende

O que fica ou cai na reforma da Previdência (e a que preço), segundo Itaú

Um dia após proposta passar seu primeiro teste no Congresso, banco divulga cálculo da economia prevista com cada item da reforma

Lucro da Microsoft sobe 19% no primeiro trimestre

Lucro da companhia foi puxado pela área de computação em nuvem, que cresceu 22% comparada ao mesmo período do ano passado

Agenda

Nesta quinta-feira, 25, serão divulgados nos EUA o Transporte de Bens de Capital Não Relacionados à Defesa, o Núcleo de Pedidos de Bens Duráveis mensal de março, os pedidos iniciais de seguro-desemprego e o relatório do Departamento do Tesouro. Na Zona do Euro, será feito o discurso de Luis de Guindos, do Banco Central Europeu.