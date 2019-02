Bovespa ronda estabilidade à espera da PEC 241

São Paulo – Depois de terminar o pregão de segunda-feira praticamente estável, a Bovespa inicia os negócios rondando a estabilidade nesta terça-feira, 25, mas ainda na casa dos 64 mil pontos.

Às 10h34, o Ibovespa exibia leve alta de 0,13%, aos 64.138,07 pontos, em linha com os ganhos discretos dos índices futuros de Nova York e das praças acionárias da Europa.

Nos mercados internacionais a cautela é atribuída a afirmações do presidente da distrital do Federal Reserve em San Francisco, John Williams, que disse mais cedo que dezembro pode ser o momento ideal para a instituição voltar a elevar os juros nos Estados Unidos, conforme entrevista ao The Wall Street Journal.

Internamente, há expectativa pela votação em segundo turno na Câmara da PEC 241, que estabelece um teto para os gastos públicos. A sessão deve começar às 15 horas.

O mercado também reage à notícia de que, após oito meses de negociações, o empreiteiro Marcelo Odebrecht e mais 50 executivos e funcionários da empresa fecharam acordo de delação premiada com a força-tarefa da Operação Lava Jato.

Esta é considerada a maior série de acordos de delação já firmada no País.