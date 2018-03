Bovespa recua em sessão com vencimento de opções sobre ações

São Paulo – O principal índice de ações da B3 engatava o quinto pregão de queda nesta segunda-feira, alinhado ao viés negativo de bolsas no mercado internacional, com a sessão marcada ainda pelo vencimento dos contratos de opções sobre ações.

Às 10:51, o Ibovespa caía 0,55 por cento, a 84.420 pontos. O volume financeiro somava 2,55 bilhões de reais.

No exterior, Wall Street começava o dia no vermelho, com o setor de tecnologia pressionado por notícias sobre o uso inadequado de informações de usuários do Facebook. O S&P 500 cedia 0,77 por cento.

O mercado norte-americano seguia perdas apuradas em bolsas na Europa e Ásia.

O pregão brasileiro também segue enfraquecido pela saída líquida de capital externo há 13 sessões consecutivas, tendo reduzido o saldo positivo no ano para 2,27 bilhões de reais até o dia 14 de março.

Em nota a clientes, Credit Suisse estimou que se os estrangeiros continuarem vendendo neste ritmo, numa aproximação linear, devem zerar a posição antes do fim do mês.

DESTAQUES

– BRADESCO PN caía 1,05 por cento e ITAÚ UNIBANCO PN cedia 0,94 por cento, afetados pelo viés negativo no mercado como um todo e pesando no Ibovespa em razão da relevante participação que ambos detêm na sua composição.

– VALE ON perdia 2,6 por cento, com o recuo dos preços do minério de ferro na China, diante de estoques altos e um mercado de aço naquele país fraco. As siderúrgicas também eram contaminadas, com USIMINAS caindo 2,42 por cento.

– PETROBRAS ON recuava 1,24 por cento e PETROBRAS PN cedia 0,75 por cento, em meio à fraqueza dos preços do petróleo no exterior.

– SUZANO PAPEL E CELULOSE subia 5,82 por cento, ainda apoiada no anúncio da última sexta-feira da fusão com a rival FIBRIA, que subia 0,47 por cento. O Credit Suisse elevou a recomendação de Suzano a ‘outperform’ e o preço-alvo a 34 reais.

– CEMIG PN subia 2,53 por cento. No radar estavam notícias da cena política mineira, mais especificamente a de que o senador Antonio Anastasia (PSDB) aceitou concorrer ao governo de Minas Gerais.

– MULTIPLAN ON ganhava 1,36 por cento, tendo de pano de fundo relatório do Itaú BBA, com melhora na recomendação das ações para ‘outperform’.