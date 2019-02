BOVESPA-Petrobras reduz queda do índice; Bradesco cai com ajuste

(Texto atualizado com comentários de mercado e dados

oficiais de fechamento)

Por Silvio Cascione

SÃO PAULO, 27 de outubro (Reuters) – O principal índice de

ações brasileiras fechou em queda nesta quarta-feira, seguindo

o ajuste das bolsas norte-americanas antes da reunião de

política monetária do Federal Reserve, na próxima semana.

A continuidade da alta das ações da Petrobras

, entretanto, limitou a queda do Ibovespa e ajudou a

mantê-lo acima de 70 mil pontos.

O índice recuou 0,24 por cento, para 70.568 pontos.

O giro do pregão foi de 7,14 bilhões de reais.

Em Nova York, os índices Dow Jones e Standard &

Poor’s 500 recuaram 0,4 e 0,3 por cento. O mercado ainda

tem o consenso de que o banco central norte-americano

oferecerá estímulos à economia dos Estados Unidos na reunião da

próxima semana, mas diverge a respeito do tamanho do pacote a

ser anunciado.

No Brasil, a ação preferencial da Petrobras

subiu 1,32 por cento, a 26,19 reais, e deu continuidade ao

movimento de recuperação técnica, iniciado na véspera, em meio

ao anúncio de uma descoberta de petróleo em águas profundas no

Nordeste.

Rumores de mercado de que a Petrobras poderia anunciar na

semana que vem a descoberta de um campo de grandes proporções

na bacia de Santos também teriam influenciado a ação da

empresa, segundo operadores. A assessoria de imprensa da

Petrobras afirmou desconhecer o assunto e disse “que qualquer

descoberta feita será anunciada ao mercado, como sempre”.

O gerente executivo de exploração da Petrobras, Mario

Carminatti, também descartou que haja algum anúncio a ser feito

na semana que vem sobre o pré-sal da bacia de Santos.

“Desconheço completamente… qualquer informação sobre isso

(perfuração no bloco BM-S-45) só teremos notícia em um mês.”

BRADESCO

O destaque negativo do pregão ficou para as ações do

Bradesco , com queda de 4,47 por cento, a 35,25

reais. O papel devolveu parte dos ganhos acumulados nas últimas

semanas, antes da confirmação, na manhã desta quarta-feira, de

um lucro expressivo no terceiro trimestre. [ID:nN27227317]

“Houve uma alta expressiva do papel, na expectativa do

balanço. Ele saiu e agora estão diminuindo a posição”, disse um

operador de um banco local, que preferiu não ser identificado.

A queda, porém, não reflete a visão otimista de analistas

sobre o Bradesco após o crescimento de 39,5 por cento do lucro

líquido na comparação anual, para 2,527 bilhões de reais.

A corretora Planner, por exemplo, afirmou que o preço justo

para o papel do banco é de 41,25 reais, com avaliação

positiva.

O Barclays também elogiou os resultados do Bradesco. Os

analistas da casa, porém, fizeram algumas ressalvas.

“Esperávamos um crescimento maior dos empréstimos, ainda mais

após os dados de crédito do Banco Central ontem (terça-feira)”,

escreveram Roberto Attuch e Fabio Zagatti, em relatório. “E

seguimos preocupados com a evolução dos custos.”

A ação preferencial da mineradora Vale , que

anuncia o balanço do terceiro trimestre nesta noite, caiu 0,98

por cento, para 48,72 reais, com o segundo maior volume da

bolsa.

(Reportagem adicional de Denise Luna; Edição de Cesar

Bianconi)