Bovespa interrompe trajetória de recuperação e abre em queda

São Paulo – A Bovespa iniciou os negócios em queda nesta quinta-feira, 21, reduzindo parte dos ganhos de 3,31% alcançados nos últimos dois pregões. Às 10h30, o Ibovespa recuava 0,35%, aos 71.873,17 pontos, em linha com suas pares na Europa e em Nova York.

Além do ambiente de negócios desfavorável a ativos de risco no exterior, em meio à queda do petróleo e às incertezas para o comércio global, o noticiário corporativo por aqui inspira cautela.

Entre as blue chips, as perdas são generalizadas, e Petrobras ON e PN cedem 0,97% e 0,74%, respectivamente.

O mercado assimila a aprovação do projeto de lei da cessão onerosa pela Câmara na quarta-feira, 20, sem, entretanto, ter concluído a análise dos destaques, emendas que podem mudar o teor do texto.

Outro assunto no radar é o julgamento pelo TST de ação trabalhista contra a estatal. Se a companhia perder, terá de desembolsar mais de R$ 15 bilhões.