São Paulo - O principal índice das ações brasileiras acelerava a alta nesta sexta-feira, acompanhando a reação internacional à renúncia do presidente do Egito, Hosni Mubarak, após dias de protestos no país.</p>

Às 14h29, o Ibovespa <.BVSP> subia 1,9 por cento, a 65.802 pontos. No mesmo horário, os índices das bolsas norte-americanas aceleravam a alta, com valorização de 0,38 por cento do Standard & Poor’s 500 <.SPX>.